Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05 0.00 × 4 HizliFXTradingBV-Live2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 FXPIG-LD4 LIVE 0.00 × 1 FXCM-USDReal04 0.00 × 1 AKFXFinancial-Demo-2 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.33 × 3 ICMarkets-Live20 0.43 × 10563 ICMarketsEU-Live17 0.50 × 6 ICMarketsSC-Live27 0.52 × 207 ICMarkets-Live09 0.53 × 146 CapzoneInvest-Primary 0.57 × 28 ICMarkets-Live22 0.61 × 66 FusionMarkets-Demo 0.68 × 256 ICMarkets-Live18 0.68 × 26571 ICMarketsSC-Live10 0.69 × 67 Tickmill-Live10 0.69 × 75 ICMarkets-Live01 0.78 × 9 ICMarketsSC-Live12 0.81 × 514 Just2Trade-Real 1.00 × 1 VantageFXInternational-Demo 1.00 × 2 JustForex-Demo 1.00 × 1 GoMarkets-Real 9 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 1.05 × 212 208 plus...