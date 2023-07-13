SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Low real risk patient signal
Roberto Cosimi

Low real risk patient signal

Roberto Cosimi
2 avis
Fiabilité
327 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2019 120%
ICMarkets-Live17
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
55 902
Bénéfice trades:
39 111 (69.96%)
Perte trades:
16 791 (30.04%)
Meilleure transaction:
893.64 EUR
Pire transaction:
-591.13 EUR
Bénéfice brut:
90 219.27 EUR (7 598 458 pips)
Perte brute:
-78 251.32 EUR (4 828 472 pips)
Gains consécutifs maximales:
64 (140.76 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
893.64 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
97.51%
Charge de dépôt maximale:
6.06%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
231
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
4.47
Longs trades:
27 571 (49.32%)
Courts trades:
28 331 (50.68%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.21 EUR
Bénéfice moyen:
2.31 EUR
Perte moyenne:
-4.66 EUR
Pertes consécutives maximales:
35 (-470.65 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 780.21 EUR (20)
Croissance mensuelle:
0.68%
Prévision annuelle:
8.25%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
303.47 EUR
Maximal:
2 679.45 EUR (13.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.86% (2 679.45 EUR)
Par fonds propres:
14.01% (2 565.01 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 11903
NZDCAD 10837
GBPCAD 9718
EURUSD 8422
AUDCAD 5351
GBPUSD 4885
EURJPY 2427
EURGBP 1255
USDJPY 1104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 1.1K
NZDCAD 3.6K
GBPCAD 5K
EURUSD 3.8K
AUDCAD 1.9K
GBPUSD -291
EURJPY 548
EURGBP -1.1K
USDJPY -870
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 550K
NZDCAD 570K
GBPCAD 610K
EURUSD 438K
AUDCAD 236K
GBPUSD 146K
EURJPY 116K
EURGBP 30K
USDJPY 82K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +893.64 EUR
Pire transaction: -591 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +140.76 EUR
Perte consécutive maximale: -470.65 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
HizliFXTradingBV-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
FXCM-USDReal04
0.00 × 1
AKFXFinancial-Demo-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live20
0.43 × 10563
ICMarketsEU-Live17
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 207
ICMarkets-Live09
0.53 × 146
CapzoneInvest-Primary
0.57 × 28
ICMarkets-Live22
0.61 × 66
FusionMarkets-Demo
0.68 × 256
ICMarkets-Live18
0.68 × 26571
ICMarketsSC-Live10
0.69 × 67
Tickmill-Live10
0.69 × 75
ICMarkets-Live01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.81 × 514
Just2Trade-Real
1.00 × 1
VantageFXInternational-Demo
1.00 × 2
JustForex-Demo
1.00 × 1
GoMarkets-Real 9
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
1.05 × 212
208 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Low risk account

Intelligent martingale with maximum loss stop


Start date: 2019.06.27

Note moyenne:
Tobylward2001
24
Tobylward2001 2023.07.13 11:05 
 

Shocking, makes tiny profit during day but keeps losing trades open, by every night they’ll close all trades you have a minimum loss of -£30+ every time

Kobrit Parakarn
392
Kobrit Parakarn 2022.09.05 13:58 
 

Good Job for my first day. Very Good.

2024.01.11 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.08 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.01.11 16:21
No swaps are charged
2022.01.11 16:21
No swaps are charged
2021.12.30 15:50
No swaps are charged on the signal account
2020.05.29 16:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.48% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
2020.05.29 15:10
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.48% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Low real risk patient signal
30 USD par mois
120%
1
0
USD
22K
EUR
327
100%
55 902
69%
98%
1.15
0.21
EUR
14%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.