- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
55 902
Bénéfice trades:
39 111 (69.96%)
Perte trades:
16 791 (30.04%)
Meilleure transaction:
893.64 EUR
Pire transaction:
-591.13 EUR
Bénéfice brut:
90 219.27 EUR (7 598 458 pips)
Perte brute:
-78 251.32 EUR (4 828 472 pips)
Gains consécutifs maximales:
64 (140.76 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
893.64 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
97.51%
Charge de dépôt maximale:
6.06%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
231
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
4.47
Longs trades:
27 571 (49.32%)
Courts trades:
28 331 (50.68%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.21 EUR
Bénéfice moyen:
2.31 EUR
Perte moyenne:
-4.66 EUR
Pertes consécutives maximales:
35 (-470.65 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 780.21 EUR (20)
Croissance mensuelle:
0.68%
Prévision annuelle:
8.25%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
303.47 EUR
Maximal:
2 679.45 EUR (13.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.86% (2 679.45 EUR)
Par fonds propres:
14.01% (2 565.01 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|11903
|NZDCAD
|10837
|GBPCAD
|9718
|EURUSD
|8422
|AUDCAD
|5351
|GBPUSD
|4885
|EURJPY
|2427
|EURGBP
|1255
|USDJPY
|1104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|1.1K
|NZDCAD
|3.6K
|GBPCAD
|5K
|EURUSD
|3.8K
|AUDCAD
|1.9K
|GBPUSD
|-291
|EURJPY
|548
|EURGBP
|-1.1K
|USDJPY
|-870
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|550K
|NZDCAD
|570K
|GBPCAD
|610K
|EURUSD
|438K
|AUDCAD
|236K
|GBPUSD
|146K
|EURJPY
|116K
|EURGBP
|30K
|USDJPY
|82K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +893.64 EUR
Pire transaction: -591 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +140.76 EUR
Perte consécutive maximale: -470.65 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
HizliFXTradingBV-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal04
|0.00 × 1
|
AKFXFinancial-Demo-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.43 × 10563
|
ICMarketsEU-Live17
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 207
|
ICMarkets-Live09
|0.53 × 146
|
CapzoneInvest-Primary
|0.57 × 28
|
ICMarkets-Live22
|0.61 × 66
|
FusionMarkets-Demo
|0.68 × 256
|
ICMarkets-Live18
|0.68 × 26571
|
ICMarketsSC-Live10
|0.69 × 67
|
Tickmill-Live10
|0.69 × 75
|
ICMarkets-Live01
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.81 × 514
|
Just2Trade-Real
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Demo
|1.00 × 2
|
JustForex-Demo
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Real 9
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|1.05 × 212
208 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Low risk account
Intelligent martingale with maximum loss stop
Start date: 2019.06.27
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
120%
1
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
327
100%
55 902
69%
98%
1.15
0.21
EUR
EUR
14%
1:500
Shocking, makes tiny profit during day but keeps losing trades open, by every night they’ll close all trades you have a minimum loss of -£30+ every time
Good Job for my first day. Very Good.