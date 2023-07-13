SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Low real risk patient signal
Roberto Cosimi

Low real risk patient signal

Roberto Cosimi
2 recensioni
Affidabilità
327 settimane
1 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2019 119%
ICMarkets-Live17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55 939
Profit Trade:
39 127 (69.94%)
Loss Trade:
16 812 (30.05%)
Best Trade:
893.64 EUR
Worst Trade:
-591.13 EUR
Profitto lordo:
90 238.62 EUR (7 600 654 pips)
Perdita lorda:
-78 314.57 EUR (4 835 046 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (140.76 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
893.64 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
97.51%
Massimo carico di deposito:
6.06%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
196
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
4.45
Long Trade:
27 596 (49.33%)
Short Trade:
28 343 (50.67%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.21 EUR
Profitto medio:
2.31 EUR
Perdita media:
-4.66 EUR
Massime perdite consecutive:
35 (-470.65 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 780.21 EUR (20)
Crescita mensile:
0.41%
Previsione annuale:
5.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
303.47 EUR
Massimale:
2 679.45 EUR (13.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.86% (2 679.45 EUR)
Per equità:
14.01% (2 565.01 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 11905
NZDCAD 10843
GBPCAD 9724
EURUSD 8438
AUDCAD 5353
GBPUSD 4890
EURJPY 2427
EURGBP 1255
USDJPY 1104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 1.1K
NZDCAD 3.6K
GBPCAD 5K
EURUSD 3.7K
AUDCAD 1.9K
GBPUSD -291
EURJPY 548
EURGBP -1.1K
USDJPY -870
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 550K
NZDCAD 570K
GBPCAD 608K
EURUSD 435K
AUDCAD 236K
GBPUSD 146K
EURJPY 116K
EURGBP 30K
USDJPY 82K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +893.64 EUR
Worst Trade: -591 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +140.76 EUR
Massima perdita consecutiva: -470.65 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 4
HizliFXTradingBV-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
FXCM-USDReal04
0.00 × 1
AKFXFinancial-Demo-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live20
0.43 × 10563
ICMarketsEU-Live17
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 207
ICMarkets-Live09
0.53 × 146
CapzoneInvest-Primary
0.57 × 28
ICMarkets-Live22
0.61 × 66
FusionMarkets-Demo
0.67 × 256
ICMarkets-Live18
0.68 × 26571
ICMarketsSC-Live10
0.69 × 67
Tickmill-Live10
0.69 × 75
ICMarkets-Live01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.81 × 514
Just2Trade-Real
1.00 × 1
VantageFXInternational-Demo
1.00 × 2
JustForex-Demo
1.00 × 1
GoMarkets-Real 9
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
1.05 × 212
208 più
Low risk account

Intelligent martingale with maximum loss stop


Start date: 2019.06.27

Valutazione media:
Tobylward2001
24
Tobylward2001 2023.07.13 11:05 
 

Shocking, makes tiny profit during day but keeps losing trades open, by every night they’ll close all trades you have a minimum loss of -£30+ every time

Kobrit Parakarn
392
Kobrit Parakarn 2022.09.05 13:58 
 

Good Job for my first day. Very Good.

2024.01.11 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.08 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.01.11 16:21
No swaps are charged
2022.01.11 16:21
No swaps are charged
2021.12.30 15:50
No swaps are charged on the signal account
2020.05.29 16:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.48% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
2020.05.29 15:10
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.48% of days out of 338 days of the signal's entire lifetime.
