Andrey Chernous

Trading Hero 20k

Andrey Chernous
0 inceleme
Güvenilirlik
350 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2019 492%
ForexClub-MT4 Real Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16 665
Kârla kapanan işlemler:
10 567 (63.40%)
Zararla kapanan işlemler:
6 098 (36.59%)
En iyi işlem:
578.75 USD
En kötü işlem:
-692.82 USD
Brüt kâr:
107 088.15 USD (3 046 991 pips)
Brüt zarar:
-80 365.29 USD (2 726 981 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (41.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
622.91 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
95.06%
Maks. mevduat yükü:
47.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.91
Alış işlemleri:
8 445 (50.68%)
Satış işlemleri:
8 220 (49.32%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
1.60 USD
Ortalama kâr:
10.13 USD
Ortalama zarar:
-13.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-2 838.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 838.66 USD (16)
Aylık büyüme:
1.00%
Yıllık tahmin:
13.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.52 USD
Maksimum:
5 437.45 USD (17.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.13% (4 342.67 USD)
Varlığa göre:
33.82% (2 830.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 3083
AUDCAD 3082
AUDUSD 2874
GBPUSD 2257
AUDNZD 1560
EURUSD 919
USDCAD 826
GBPCAD 807
EURGBP 711
NZDUSD 203
EURJPY 137
CADJPY 128
CADCHF 78
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 8K
AUDCAD 7.9K
AUDUSD 2.7K
GBPUSD 5.1K
AUDNZD 571
EURUSD 933
USDCAD -314
GBPCAD 841
EURGBP 2.3K
NZDUSD 312
EURJPY -438
CADJPY 320
CADCHF -1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 116K
AUDCAD 175K
AUDUSD 30K
GBPUSD 17K
AUDNZD -26K
EURUSD 756
USDCAD 4.6K
GBPCAD 22K
EURGBP 3.8K
NZDUSD 1.5K
EURJPY -14K
CADJPY -324
CADCHF -5.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +578.75 USD
En kötü işlem: -693 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +41.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 838.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LMAX-LiveUK
0.00 × 2
AM-Live
0.00 × 1
Tallinex-PRO Live
0.00 × 1
MillTrade-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 12
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live02
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge05
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.04 × 97
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.06 × 255
TradersWay-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 32
VTMarkets-Live
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live32
0.18 × 955
ICMarketsSC-Live27
0.27 × 6531
TickmillUK-Live03
0.29 × 14
FXChoice-Pro Live
0.30 × 66
98 daha fazla...
Торговая система Trading Hero это:

  • Портфель из 5-30 роботов, которые круглосуточно торгуют по разным валютным парам. Этот Портфель рассчитан на $20,000 и состоит из 14 роботов.
  • В основу торгового алгоритма заложены базовые свойства валютного рынка: корреляция и волатильность, что позволяет системе стабильно зарабатывать вне зависимости от наличия тренда.
  • Эта стратегия идеально подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам, поскольку она полностью автоматизирована и приносит стабильную прибыль каждый год на протяжении 13 лет (*согласно тестированию на исторических котировках 99,9% точности)
  • Среднегодовая доходность 50-100%, среднегодовая просадка 15-35%

Логика работы алгоритма

  • Система анализирует 2 валютные пары, которые имеют высокую корреляцию (то есть глобально растут или снижаются в одном направлении). Например, EUR/USD и GBP/USD
  • Локально внутри дня эти валюты могут расходится и сходится в цене в зависимости от изменения спроса и предложения. В момент оптимального расхождения валют робот продает более дорогую и одновременно покупает более дешевую валютную пару.
  • В момент схождения валютных пар робот синхронно закрывает обе сделки. Заработок будет равняться разнице между ценами в момент расхождения.
  • Более детальное описание стратегии с графиками доходности вы сможете найти в презентации.

Trading Hero 20k обеспечит Вам:

  • Высокую прибыльность – прогнозируемую среднегодовую доходность 50~100%.
  • Диверсификацию рисков – торговлю по 8 валютам /14 независимым стратегиям со Stop Loss.
  • Системный подход – торговлю по стратегиям с успешной статистикой за 13 лет*.
  • Эффективность использования капитала – ваши средства будут работать 24/7.
  • Прозрачность – возможность ежедневно наблюдать за торговлей на вашем счету со смартфона или ноутбука. 
  • Ликвидность инвестиций – возможность пополнить счет или реинвестировать прибыль, а также остановить торговлю и снять средства в любое время.
  • Постоянную поддержку - мы консультируем всех подписчиков по ходу торговли и объясняем логику работы алгоритма.

👉🏻Полная презентация стратегии


Свяжитесь с нами чтобы получить помощь в подключении и дополнительную информацию по стратегии




İnceleme yok
2025.01.06 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.05 17:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.24 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.05 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.27 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.03.17 07:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.03.02 15:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.06.15 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trading Hero 20k
Ayda 200 USD
492%
0
0
USD
27K
USD
350
100%
16 665
63%
95%
1.33
1.60
USD
34%
1:500
Kopyala

