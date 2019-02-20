SegnaliSezioni
Trading Hero 20k
Andrey Chernous

Trading Hero 20k

Andrey Chernous
0 recensioni
Affidabilità
350 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2019 492%
ForexClub-MT4 Real Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16 665
Profit Trade:
10 567 (63.40%)
Loss Trade:
6 098 (36.59%)
Best Trade:
578.75 USD
Worst Trade:
-692.82 USD
Profitto lordo:
107 088.15 USD (3 046 991 pips)
Perdita lorda:
-80 365.29 USD (2 726 981 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (41.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
622.91 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
95.06%
Massimo carico di deposito:
47.55%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.91
Long Trade:
8 445 (50.68%)
Short Trade:
8 220 (49.32%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
1.60 USD
Profitto medio:
10.13 USD
Perdita media:
-13.18 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-2 838.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 838.66 USD (16)
Crescita mensile:
1.10%
Previsione annuale:
13.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.52 USD
Massimale:
5 437.45 USD (17.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.13% (4 342.67 USD)
Per equità:
33.82% (2 830.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 3083
AUDCAD 3082
AUDUSD 2874
GBPUSD 2257
AUDNZD 1560
EURUSD 919
USDCAD 826
GBPCAD 807
EURGBP 711
NZDUSD 203
EURJPY 137
CADJPY 128
CADCHF 78
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 8K
AUDCAD 7.9K
AUDUSD 2.7K
GBPUSD 5.1K
AUDNZD 571
EURUSD 933
USDCAD -314
GBPCAD 841
EURGBP 2.3K
NZDUSD 312
EURJPY -438
CADJPY 320
CADCHF -1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 116K
AUDCAD 175K
AUDUSD 30K
GBPUSD 17K
AUDNZD -26K
EURUSD 756
USDCAD 4.6K
GBPCAD 22K
EURGBP 3.8K
NZDUSD 1.5K
EURJPY -14K
CADJPY -324
CADCHF -5.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +578.75 USD
Worst Trade: -693 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +41.02 USD
Massima perdita consecutiva: -2 838.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LMAX-LiveUK
0.00 × 2
AM-Live
0.00 × 1
Tallinex-PRO Live
0.00 × 1
MillTrade-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 12
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live02
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge05
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.04 × 97
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.06 × 255
TradersWay-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 32
VTMarkets-Live
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live32
0.18 × 955
ICMarketsSC-Live27
0.27 × 6531
TickmillUK-Live03
0.29 × 14
FXChoice-Pro Live
0.30 × 66
98 più
Торговая система Trading Hero это:

  • Портфель из 5-30 роботов, которые круглосуточно торгуют по разным валютным парам. Этот Портфель рассчитан на $20,000 и состоит из 14 роботов.
  • В основу торгового алгоритма заложены базовые свойства валютного рынка: корреляция и волатильность, что позволяет системе стабильно зарабатывать вне зависимости от наличия тренда.
  • Эта стратегия идеально подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам, поскольку она полностью автоматизирована и приносит стабильную прибыль каждый год на протяжении 13 лет (*согласно тестированию на исторических котировках 99,9% точности)
  • Среднегодовая доходность 50-100%, среднегодовая просадка 15-35%

Логика работы алгоритма

  • Система анализирует 2 валютные пары, которые имеют высокую корреляцию (то есть глобально растут или снижаются в одном направлении). Например, EUR/USD и GBP/USD
  • Локально внутри дня эти валюты могут расходится и сходится в цене в зависимости от изменения спроса и предложения. В момент оптимального расхождения валют робот продает более дорогую и одновременно покупает более дешевую валютную пару.
  • В момент схождения валютных пар робот синхронно закрывает обе сделки. Заработок будет равняться разнице между ценами в момент расхождения.
  • Более детальное описание стратегии с графиками доходности вы сможете найти в презентации.

Trading Hero 20k обеспечит Вам:

  • Высокую прибыльность – прогнозируемую среднегодовую доходность 50~100%.
  • Диверсификацию рисков – торговлю по 8 валютам /14 независимым стратегиям со Stop Loss.
  • Системный подход – торговлю по стратегиям с успешной статистикой за 13 лет*.
  • Эффективность использования капитала – ваши средства будут работать 24/7.
  • Прозрачность – возможность ежедневно наблюдать за торговлей на вашем счету со смартфона или ноутбука. 
  • Ликвидность инвестиций – возможность пополнить счет или реинвестировать прибыль, а также остановить торговлю и снять средства в любое время.
  • Постоянную поддержку - мы консультируем всех подписчиков по ходу торговли и объясняем логику работы алгоритма.

👉🏻Полная презентация стратегии


Свяжитесь с нами чтобы получить помощь в подключении и дополнительную информацию по стратегии




Non ci sono recensioni
2025.01.06 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.05 17:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.24 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.05 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.27 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.03.17 07:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.03.02 15:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.06.15 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trading Hero 20k
200USD al mese
492%
0
0
USD
27K
USD
350
100%
16 665
63%
95%
1.33
1.60
USD
34%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.