- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16 665
Profit Trade:
10 567 (63.40%)
Loss Trade:
6 098 (36.59%)
Best Trade:
578.75 USD
Worst Trade:
-692.82 USD
Profitto lordo:
107 088.15 USD (3 046 991 pips)
Perdita lorda:
-80 365.29 USD (2 726 981 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (41.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
622.91 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
95.06%
Massimo carico di deposito:
47.55%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.91
Long Trade:
8 445 (50.68%)
Short Trade:
8 220 (49.32%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
1.60 USD
Profitto medio:
10.13 USD
Perdita media:
-13.18 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-2 838.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 838.66 USD (16)
Crescita mensile:
1.10%
Previsione annuale:
13.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.52 USD
Massimale:
5 437.45 USD (17.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.13% (4 342.67 USD)
Per equità:
33.82% (2 830.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|3083
|AUDCAD
|3082
|AUDUSD
|2874
|GBPUSD
|2257
|AUDNZD
|1560
|EURUSD
|919
|USDCAD
|826
|GBPCAD
|807
|EURGBP
|711
|NZDUSD
|203
|EURJPY
|137
|CADJPY
|128
|CADCHF
|78
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|8K
|AUDCAD
|7.9K
|AUDUSD
|2.7K
|GBPUSD
|5.1K
|AUDNZD
|571
|EURUSD
|933
|USDCAD
|-314
|GBPCAD
|841
|EURGBP
|2.3K
|NZDUSD
|312
|EURJPY
|-438
|CADJPY
|320
|CADCHF
|-1.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|116K
|AUDCAD
|175K
|AUDUSD
|30K
|GBPUSD
|17K
|AUDNZD
|-26K
|EURUSD
|756
|USDCAD
|4.6K
|GBPCAD
|22K
|EURGBP
|3.8K
|NZDUSD
|1.5K
|EURJPY
|-14K
|CADJPY
|-324
|CADCHF
|-5.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +578.75 USD
Worst Trade: -693 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +41.02 USD
Massima perdita consecutiva: -2 838.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 2
|
AM-Live
|0.00 × 1
|
Tallinex-PRO Live
|0.00 × 1
|
MillTrade-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.04 × 97
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.06 × 255
|
TradersWay-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|0.13 × 32
|
VTMarkets-Live
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live32
|0.18 × 955
|
ICMarketsSC-Live27
|0.27 × 6531
|
TickmillUK-Live03
|0.29 × 14
|
FXChoice-Pro Live
|0.30 × 66
98 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Торговая система Trading Hero это:
- Портфель из 5-30 роботов, которые круглосуточно торгуют по разным валютным парам. Этот Портфель рассчитан на $20,000 и состоит из 14 роботов.
- В основу торгового алгоритма заложены базовые свойства валютного рынка: корреляция и волатильность, что позволяет системе стабильно зарабатывать вне зависимости от наличия тренда.
- Эта стратегия идеально подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам, поскольку она полностью автоматизирована и приносит стабильную прибыль каждый год на протяжении 13 лет (*согласно тестированию на исторических котировках 99,9% точности)
- Среднегодовая доходность 50-100%, среднегодовая просадка 15-35%
Логика работы алгоритма
- Система анализирует 2 валютные пары, которые имеют высокую корреляцию (то есть глобально растут или снижаются в одном направлении). Например, EUR/USD и GBP/USD
- Локально внутри дня эти валюты могут расходится и сходится в цене в зависимости от изменения спроса и предложения. В момент оптимального расхождения валют робот продает более дорогую и одновременно покупает более дешевую валютную пару.
- В момент схождения валютных пар робот синхронно закрывает обе сделки. Заработок будет равняться разнице между ценами в момент расхождения.
- Более детальное описание стратегии с графиками доходности вы сможете найти в презентации.
Trading Hero 20k обеспечит Вам:
- Высокую прибыльность – прогнозируемую среднегодовую доходность 50~100%.
- Диверсификацию рисков – торговлю по 8 валютам /14 независимым стратегиям со Stop Loss.
- Системный подход – торговлю по стратегиям с успешной статистикой за 13 лет*.
- Эффективность использования капитала – ваши средства будут работать 24/7.
- Прозрачность – возможность ежедневно наблюдать за торговлей на вашем счету со смартфона или ноутбука.
- Ликвидность инвестиций – возможность пополнить счет или реинвестировать прибыль, а также остановить торговлю и снять средства в любое время.
- Постоянную поддержку - мы консультируем всех подписчиков по ходу торговли и объясняем логику работы алгоритма.
👉🏻Полная презентация стратегии
Свяжитесь с нами чтобы получить помощь в подключении и дополнительную информацию по стратегии
- E-mail:👉🏻 trading.hero.info@gmail.com
- Telegram:👉🏻 https://t.me/Tradingherosupport
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
200USD al mese
492%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
350
100%
16 665
63%
95%
1.33
1.60
USD
USD
34%
1:500