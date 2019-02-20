SignauxSections
Andrey Chernous

Trading Hero 20k

Andrey Chernous
0 avis
Fiabilité
349 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2019 492%
ForexClub-MT4 Real Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
16 662
Bénéfice trades:
10 564 (63.40%)
Perte trades:
6 098 (36.60%)
Meilleure transaction:
578.75 USD
Pire transaction:
-692.82 USD
Bénéfice brut:
107 081.42 USD (3 046 570 pips)
Perte brute:
-80 365.29 USD (2 726 981 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (41.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
622.91 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
95.06%
Charge de dépôt maximale:
47.55%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.91
Longs trades:
8 442 (50.67%)
Courts trades:
8 220 (49.33%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
1.60 USD
Bénéfice moyen:
10.14 USD
Perte moyenne:
-13.18 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-2 838.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 838.66 USD (16)
Croissance mensuelle:
1.10%
Prévision annuelle:
13.32%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.52 USD
Maximal:
5 437.45 USD (17.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.13% (4 342.67 USD)
Par fonds propres:
33.82% (2 830.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 3083
AUDCAD 3081
AUDUSD 2872
GBPUSD 2257
AUDNZD 1560
EURUSD 919
USDCAD 826
GBPCAD 807
EURGBP 711
NZDUSD 203
EURJPY 137
CADJPY 128
CADCHF 78
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 8K
AUDCAD 7.9K
AUDUSD 2.7K
GBPUSD 5.1K
AUDNZD 571
EURUSD 933
USDCAD -314
GBPCAD 841
EURGBP 2.3K
NZDUSD 312
EURJPY -438
CADJPY 320
CADCHF -1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 116K
AUDCAD 175K
AUDUSD 30K
GBPUSD 17K
AUDNZD -26K
EURUSD 756
USDCAD 4.6K
GBPCAD 22K
EURGBP 3.8K
NZDUSD 1.5K
EURJPY -14K
CADJPY -324
CADCHF -5.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +578.75 USD
Pire transaction: -693 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +41.02 USD
Perte consécutive maximale: -2 838.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LMAX-LiveUK
0.00 × 2
AM-Live
0.00 × 1
Tallinex-PRO Live
0.00 × 1
MillTrade-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 12
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live02
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge05
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.04 × 97
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.06 × 255
TradersWay-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 32
VTMarkets-Live
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live32
0.18 × 955
ICMarketsSC-Live27
0.27 × 6531
TickmillUK-Live03
0.29 × 14
FXChoice-Pro Live
0.30 × 66
98 plus...
Торговая система Trading Hero это:

  • Портфель из 5-30 роботов, которые круглосуточно торгуют по разным валютным парам. Этот Портфель рассчитан на $20,000 и состоит из 14 роботов.
  • В основу торгового алгоритма заложены базовые свойства валютного рынка: корреляция и волатильность, что позволяет системе стабильно зарабатывать вне зависимости от наличия тренда.
  • Эта стратегия идеально подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам, поскольку она полностью автоматизирована и приносит стабильную прибыль каждый год на протяжении 13 лет (*согласно тестированию на исторических котировках 99,9% точности)
  • Среднегодовая доходность 50-100%, среднегодовая просадка 15-35%

Логика работы алгоритма

  • Система анализирует 2 валютные пары, которые имеют высокую корреляцию (то есть глобально растут или снижаются в одном направлении). Например, EUR/USD и GBP/USD
  • Локально внутри дня эти валюты могут расходится и сходится в цене в зависимости от изменения спроса и предложения. В момент оптимального расхождения валют робот продает более дорогую и одновременно покупает более дешевую валютную пару.
  • В момент схождения валютных пар робот синхронно закрывает обе сделки. Заработок будет равняться разнице между ценами в момент расхождения.
  • Более детальное описание стратегии с графиками доходности вы сможете найти в презентации.

Trading Hero 20k обеспечит Вам:

  • Высокую прибыльность – прогнозируемую среднегодовую доходность 50~100%.
  • Диверсификацию рисков – торговлю по 8 валютам /14 независимым стратегиям со Stop Loss.
  • Системный подход – торговлю по стратегиям с успешной статистикой за 13 лет*.
  • Эффективность использования капитала – ваши средства будут работать 24/7.
  • Прозрачность – возможность ежедневно наблюдать за торговлей на вашем счету со смартфона или ноутбука. 
  • Ликвидность инвестиций – возможность пополнить счет или реинвестировать прибыль, а также остановить торговлю и снять средства в любое время.
  • Постоянную поддержку - мы консультируем всех подписчиков по ходу торговли и объясняем логику работы алгоритма.

👉🏻Полная презентация стратегии


Свяжитесь с нами чтобы получить помощь в подключении и дополнительную информацию по стратегии




Aucun avis
2025.01.06 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.05 17:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.24 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.05 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.27 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.03.17 07:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.03.02 15:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.06.15 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
