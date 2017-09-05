- Büyüme
İşlemler:
1 427
Kârla kapanan işlemler:
1 077 (75.47%)
Zararla kapanan işlemler:
350 (24.53%)
En iyi işlem:
708.22 USD
En kötü işlem:
-1 780.44 USD
Brüt kâr:
71 533.06 USD (578 966 pips)
Brüt zarar:
-44 294.88 USD (329 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (501.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 231.22 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
98.27%
Maks. mevduat yükü:
5.44%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
15 gün
Düzelme faktörü:
5.53
Alış işlemleri:
788 (55.22%)
Satış işlemleri:
639 (44.78%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
19.09 USD
Ortalama kâr:
66.42 USD
Ortalama zarar:
-126.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 464.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 914.44 USD (2)
Aylık büyüme:
2.12%
Yıllık tahmin:
25.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
157.64 USD
Maksimum:
4 928.90 USD (24.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.70% (4 928.90 USD)
Varlığa göre:
68.25% (21 372.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|904
|EURUSD
|143
|USDCHF
|112
|GBPJPY
|85
|GBPCHF
|71
|CADJPY
|31
|EURGBP
|26
|NZDJPY
|21
|AUDJPY
|20
|USDJPY
|13
|NZDUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|11K
|EURUSD
|3.4K
|USDCHF
|2.8K
|GBPJPY
|3.5K
|GBPCHF
|2.7K
|CADJPY
|1K
|EURGBP
|842
|NZDJPY
|554
|AUDJPY
|850
|USDJPY
|706
|NZDUSD
|1
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|103K
|EURUSD
|23K
|USDCHF
|16K
|GBPJPY
|47K
|GBPCHF
|20K
|CADJPY
|14K
|EURGBP
|6.6K
|NZDJPY
|2.6K
|AUDJPY
|12K
|USDJPY
|7.5K
|NZDUSD
|12
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +708.22 USD
En kötü işlem: -1 780 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +501.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 464.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exispro-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
JDRSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|0.55 × 83
|
ICMarketsSC-Live26
|0.83 × 24
|
SmartMarketSolutions-Live
|2.25 × 893
|
DooTechnology-Live 4
|2.40 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|2.97 × 95
|
VTMarkets-Live 2
|3.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|3.50 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|4.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|4.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|5.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live32
|5.48 × 137
|
ICMarketsSC-Live07
|5.93 × 135
|
FusionMarkets-Live 2
|6.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|6.67 × 3
|
FXCM-USDReal07
|6.98 × 42
|
VTMarkets-Live 3
|7.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live22
|7.03 × 40
|
FPMarketsLLC-Live3
|7.15 × 27
|
ICMarketsSC-Live10
|7.43 × 7
|
EGlobal-Cent6
|7.72 × 53
Manual trading on instruments EUR / USD, GBP / USD. I use technical and fundamental analysis. The desired drawdown is not more than 35-40%.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
244%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
423
0%
1 427
75%
98%
1.61
19.09
USD
USD
68%
1:500