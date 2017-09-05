SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PlumBumWForex FX
Oleg Svintsov

PlumBumWForex FX

Oleg Svintsov
0 inceleme
Güvenilirlik
423 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2017 244%
Exispro-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 427
Kârla kapanan işlemler:
1 077 (75.47%)
Zararla kapanan işlemler:
350 (24.53%)
En iyi işlem:
708.22 USD
En kötü işlem:
-1 780.44 USD
Brüt kâr:
71 533.06 USD (578 966 pips)
Brüt zarar:
-44 294.88 USD (329 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (501.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 231.22 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
98.27%
Maks. mevduat yükü:
5.44%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
15 gün
Düzelme faktörü:
5.53
Alış işlemleri:
788 (55.22%)
Satış işlemleri:
639 (44.78%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
19.09 USD
Ortalama kâr:
66.42 USD
Ortalama zarar:
-126.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 464.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 914.44 USD (2)
Aylık büyüme:
2.12%
Yıllık tahmin:
25.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
157.64 USD
Maksimum:
4 928.90 USD (24.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.70% (4 928.90 USD)
Varlığa göre:
68.25% (21 372.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 904
EURUSD 143
USDCHF 112
GBPJPY 85
GBPCHF 71
CADJPY 31
EURGBP 26
NZDJPY 21
AUDJPY 20
USDJPY 13
NZDUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 11K
EURUSD 3.4K
USDCHF 2.8K
GBPJPY 3.5K
GBPCHF 2.7K
CADJPY 1K
EURGBP 842
NZDJPY 554
AUDJPY 850
USDJPY 706
NZDUSD 1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 103K
EURUSD 23K
USDCHF 16K
GBPJPY 47K
GBPCHF 20K
CADJPY 14K
EURGBP 6.6K
NZDJPY 2.6K
AUDJPY 12K
USDJPY 7.5K
NZDUSD 12
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +708.22 USD
En kötü işlem: -1 780 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +501.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 464.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exispro-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-08
0.00 × 1
RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
JDRSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live
0.55 × 83
ICMarketsSC-Live26
0.83 × 24
SmartMarketSolutions-Live
2.25 × 893
DooTechnology-Live 4
2.40 × 5
FusionMarkets-Demo
2.97 × 95
VTMarkets-Live 2
3.00 × 4
Pepperstone-Edge01
3.50 × 4
Pepperstone-Edge07
4.00 × 1
FXCM-GBPReal01
4.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
5.33 × 6
ICMarketsSC-Live32
5.48 × 137
ICMarketsSC-Live07
5.93 × 135
FusionMarkets-Live 2
6.00 × 3
FusionMarkets-Live
6.67 × 3
FXCM-USDReal07
6.98 × 42
VTMarkets-Live 3
7.00 × 5
ICMarketsSC-Live22
7.03 × 40
FPMarketsLLC-Live3
7.15 × 27
ICMarketsSC-Live10
7.43 × 7
EGlobal-Cent6
7.72 × 53
15 daha fazla...
Manual trading on instruments EUR / USD, GBP / USD. I use technical and fundamental analysis. The desired drawdown is not more than 35-40%.
İnceleme yok
