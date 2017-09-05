SegnaliSezioni
Oleg Svintsov

PlumBumWForex FX

Oleg Svintsov
0 recensioni
Affidabilità
423 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2017 244%
Exispro-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 427
Profit Trade:
1 077 (75.47%)
Loss Trade:
350 (24.53%)
Best Trade:
708.22 USD
Worst Trade:
-1 780.44 USD
Profitto lordo:
71 533.06 USD (578 966 pips)
Perdita lorda:
-44 294.88 USD (329 847 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (501.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 231.22 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
98.27%
Massimo carico di deposito:
5.44%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
5.53
Long Trade:
788 (55.22%)
Short Trade:
639 (44.78%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
19.09 USD
Profitto medio:
66.42 USD
Perdita media:
-126.56 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 464.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 914.44 USD (2)
Crescita mensile:
2.12%
Previsione annuale:
25.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
157.64 USD
Massimale:
4 928.90 USD (24.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.70% (4 928.90 USD)
Per equità:
68.25% (21 372.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 904
EURUSD 143
USDCHF 112
GBPJPY 85
GBPCHF 71
CADJPY 31
EURGBP 26
NZDJPY 21
AUDJPY 20
USDJPY 13
NZDUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 11K
EURUSD 3.4K
USDCHF 2.8K
GBPJPY 3.5K
GBPCHF 2.7K
CADJPY 1K
EURGBP 842
NZDJPY 554
AUDJPY 850
USDJPY 706
NZDUSD 1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 103K
EURUSD 23K
USDCHF 16K
GBPJPY 47K
GBPCHF 20K
CADJPY 14K
EURGBP 6.6K
NZDJPY 2.6K
AUDJPY 12K
USDJPY 7.5K
NZDUSD 12
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +708.22 USD
Worst Trade: -1 780 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +501.60 USD
Massima perdita consecutiva: -1 464.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-08
0.00 × 1
RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
JDRSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live
0.55 × 83
ICMarketsSC-Live26
0.83 × 24
SmartMarketSolutions-Live
2.25 × 893
DooTechnology-Live 4
2.40 × 5
FusionMarkets-Demo
2.97 × 95
VTMarkets-Live 2
3.00 × 4
Pepperstone-Edge01
3.50 × 4
Pepperstone-Edge07
4.00 × 1
FXCM-GBPReal01
4.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
5.33 × 6
ICMarketsSC-Live32
5.48 × 137
ICMarketsSC-Live07
5.93 × 135
FusionMarkets-Live 2
6.00 × 3
FusionMarkets-Live
6.67 × 3
FXCM-USDReal07
6.98 × 42
VTMarkets-Live 3
7.00 × 5
ICMarketsSC-Live22
7.03 × 40
FPMarketsLLC-Live3
7.15 × 27
ICMarketsSC-Live10
7.43 × 7
EGlobal-Cent6
7.72 × 53
15 più
Manual trading on instruments EUR / USD, GBP / USD. I use technical and fundamental analysis. The desired drawdown is not more than 35-40%.
Non ci sono recensioni
2025.10.09 10:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 01:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 00:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 22:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 18:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
