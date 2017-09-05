SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PlumBumWForex FX
Oleg Svintsov

PlumBumWForex FX

Oleg Svintsov
0 avis
Fiabilité
423 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2017 244%
Exispro-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 427
Bénéfice trades:
1 077 (75.47%)
Perte trades:
350 (24.53%)
Meilleure transaction:
708.22 USD
Pire transaction:
-1 780.44 USD
Bénéfice brut:
71 533.06 USD (578 966 pips)
Perte brute:
-44 294.88 USD (329 847 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (501.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 231.22 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
98.27%
Charge de dépôt maximale:
5.44%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
15 jours
Facteur de récupération:
5.53
Longs trades:
788 (55.22%)
Courts trades:
639 (44.78%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
19.09 USD
Bénéfice moyen:
66.42 USD
Perte moyenne:
-126.56 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 464.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 914.44 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.12%
Prévision annuelle:
25.71%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
157.64 USD
Maximal:
4 928.90 USD (24.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.70% (4 928.90 USD)
Par fonds propres:
68.25% (21 372.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 904
EURUSD 143
USDCHF 112
GBPJPY 85
GBPCHF 71
CADJPY 31
EURGBP 26
NZDJPY 21
AUDJPY 20
USDJPY 13
NZDUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 11K
EURUSD 3.4K
USDCHF 2.8K
GBPJPY 3.5K
GBPCHF 2.7K
CADJPY 1K
EURGBP 842
NZDJPY 554
AUDJPY 850
USDJPY 706
NZDUSD 1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 103K
EURUSD 23K
USDCHF 16K
GBPJPY 47K
GBPCHF 20K
CADJPY 14K
EURGBP 6.6K
NZDJPY 2.6K
AUDJPY 12K
USDJPY 7.5K
NZDUSD 12
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +708.22 USD
Pire transaction: -1 780 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +501.60 USD
Perte consécutive maximale: -1 464.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exispro-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-08
0.00 × 1
RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
JDRSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live
0.55 × 83
ICMarketsSC-Live26
0.83 × 24
SmartMarketSolutions-Live
2.25 × 893
DooTechnology-Live 4
2.40 × 5
FusionMarkets-Demo
2.97 × 95
VTMarkets-Live 2
3.00 × 4
Pepperstone-Edge01
3.50 × 4
Pepperstone-Edge07
4.00 × 1
FXCM-GBPReal01
4.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
5.33 × 6
ICMarketsSC-Live32
5.48 × 137
ICMarketsSC-Live07
5.93 × 135
FusionMarkets-Live 2
6.00 × 3
FusionMarkets-Live
6.67 × 3
FXCM-USDReal07
6.98 × 42
VTMarkets-Live 3
7.00 × 5
ICMarketsSC-Live22
7.03 × 40
FPMarketsLLC-Live3
7.15 × 27
ICMarketsSC-Live10
7.43 × 7
EGlobal-Cent6
7.72 × 53
15 plus...
Manual trading on instruments EUR / USD, GBP / USD. I use technical and fundamental analysis. The desired drawdown is not more than 35-40%.
Aucun avis
2025.10.09 10:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 01:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 00:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 22:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 18:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
