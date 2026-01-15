- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 CAD
En kötü işlem:
0.00 CAD
Brüt kâr:
0.00 CAD
Brüt zarar:
0.00 CAD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 CAD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 CAD
Ortalama kâr:
0.00 CAD
Ortalama zarar:
0.00 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 CAD (0)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CAD
Maksimum:
0.00 CAD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 CAD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 CAD)
Dağılım
Veri yok
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 CAD
En kötü işlem: -0 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 CAD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 CAD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This account trades some of the most popular gold EAs in the MQL5's marketplace.
Has positions long and short, base currency set to CAD.
Has positions long and short, base currency set to CAD.
İnceleme yok