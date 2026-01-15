- 자본
- 축소
트레이드:
0
이익 거래:
0 (0.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
0.00 CAD
최악의 거래:
0.00 CAD
총 수익:
0.00 CAD
총 손실:
0.00 CAD
연속 최대 이익:
0 (0.00 CAD)
연속 최대 이익:
0.00 CAD (0)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.00 CAD
평균 이익:
0.00 CAD
평균 손실:
0.00 CAD
연속 최대 손실:
0 (0.00 CAD)
연속 최대 손실:
0.00 CAD (0)
월별 성장률:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 CAD
최대한의:
0.00 CAD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 CAD)
자본금별:
0.00% (0.00 CAD)
배포
데이터 없음
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.00 CAD
최악의 거래: -0 CAD
연속 최대 이익: 0
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +0.00 CAD
연속 최대 손실: -0.00 CAD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This account trades some of the most popular gold EAs in the MQL5's marketplace.
Has positions long and short, base currency set to CAD.
Has positions long and short, base currency set to CAD.
리뷰 없음