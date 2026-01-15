- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
0
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
0.00 CAD
Schlechtester Trade:
0.00 CAD
Bruttoprofit:
0.00 CAD
Bruttoverlust:
0.00 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 CAD (0)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.00 CAD
Durchschnittlicher Profit:
0.00 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 CAD (0)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 CAD
Maximaler:
0.00 CAD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 CAD)
Kapital:
0.00% (0.00 CAD)
Verteilung
Keine Angabe
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.00 CAD
Schlechtester Trade: -0 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 CAD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 CAD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
This account trades some of the most popular gold EAs in the MQL5's marketplace.
Has positions long and short, base currency set to CAD.
Keine Bewertungen