İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
18 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (10.00%)
En iyi işlem:
152.00 USD
En kötü işlem:
-36.26 USD
Brüt kâr:
884.37 USD (5 157 pips)
Brüt zarar:
-38.18 USD (118 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (766.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
766.45 USD (13)
Sharpe oranı:
1.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.14%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
23.34
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
20 (100.00%)
Kâr faktörü:
23.16
Beklenen getiri:
42.31 USD
Ortalama kâr:
49.13 USD
Ortalama zarar:
-19.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-36.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.26 USD (1)
Aylık büyüme:
84.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
36.26 USD (3.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.31% (36.26 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|9
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|338
|EURUSD
|464
|AUDUSD
|39
|USDJPY
|0
|GBPJPY
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|4K
|EURUSD
|926
|AUDUSD
|78
|USDJPY
|0
|GBPJPY
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PTMillennium-Real Accounts 2 Server
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US07-Live
|0.00 × 3
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 2
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US888-Live
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
85%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
4
0%
20
90%
100%
23.16
42.31
USD
USD
3%
1:500