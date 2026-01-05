- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
18 (90.00%)
Loss Trade:
2 (10.00%)
Best Trade:
152.00 USD
Worst Trade:
-36.26 USD
Profitto lordo:
884.37 USD (5 157 pips)
Perdita lorda:
-38.18 USD (118 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (766.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
766.45 USD (13)
Indice di Sharpe:
1.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.14%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
23.34
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
20 (100.00%)
Fattore di profitto:
23.16
Profitto previsto:
42.31 USD
Profitto medio:
49.13 USD
Perdita media:
-19.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-36.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.26 USD (1)
Crescita mensile:
84.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
36.26 USD (3.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.31% (36.26 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|9
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|338
|EURUSD
|464
|AUDUSD
|39
|USDJPY
|0
|GBPJPY
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|4K
|EURUSD
|926
|AUDUSD
|78
|USDJPY
|0
|GBPJPY
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +152.00 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +766.45 USD
Massima perdita consecutiva: -36.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PTMillennium-Real Accounts 2 Server
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US07-Live
|0.00 × 3
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 2
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US888-Live
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
85%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
4
0%
20
90%
100%
23.16
42.31
USD
USD
3%
1:500