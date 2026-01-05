SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fbssa
Ariyudin Setiadi

Fbssa

Ariyudin Setiadi
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 85%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
18 (90.00%)
Loss Trade:
2 (10.00%)
Best Trade:
152.00 USD
Worst Trade:
-36.26 USD
Profitto lordo:
884.37 USD (5 157 pips)
Perdita lorda:
-38.18 USD (118 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (766.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
766.45 USD (13)
Indice di Sharpe:
1.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.14%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
23.34
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
20 (100.00%)
Fattore di profitto:
23.16
Profitto previsto:
42.31 USD
Profitto medio:
49.13 USD
Perdita media:
-19.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-36.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.26 USD (1)
Crescita mensile:
84.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
36.26 USD (3.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.31% (36.26 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 9
EURUSD 7
AUDUSD 2
USDJPY 1
GBPJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 338
EURUSD 464
AUDUSD 39
USDJPY 0
GBPJPY 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 4K
EURUSD 926
AUDUSD 78
USDJPY 0
GBPJPY 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +152.00 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +766.45 USD
Massima perdita consecutiva: -36.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PTMillennium-Real Accounts 2 Server
0.00 × 2
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 3
RistonCapital-Real
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
JFD-Live02
0.00 × 2
ForexTime-ECN
0.00 × 2
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 3
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
AxiTrader-US888-Live
0.00 × 1
286 più
Non ci sono recensioni
2026.01.05 10:04
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 10:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fbssa
30USD al mese
85%
0
0
USD
1.8K
USD
4
0%
20
90%
100%
23.16
42.31
USD
3%
1:500
Copia

