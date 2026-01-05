SeñalesSecciones
Ariyudin Setiadi

Fbssa

Ariyudin Setiadi
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 85%
FBS-Real-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
18 (90.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (10.00%)
Mejor transacción:
152.00 USD
Peor transacción:
-36.26 USD
Beneficio Bruto:
884.37 USD (5 157 pips)
Pérdidas Brutas:
-38.18 USD (118 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (766.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
766.45 USD (13)
Ratio de Sharpe:
1.00
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.14%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
23.34
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
20 (100.00%)
Factor de Beneficio:
23.16
Beneficio Esperado:
42.31 USD
Beneficio medio:
49.13 USD
Pérdidas medias:
-19.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-36.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-36.26 USD (1)
Crecimiento al mes:
84.62%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
36.26 USD (3.31%)
Reducción relativa:
De balance:
3.31% (36.26 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY 9
EURUSD 7
AUDUSD 2
USDJPY 1
GBPJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY 338
EURUSD 464
AUDUSD 39
USDJPY 0
GBPJPY 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY 4K
EURUSD 926
AUDUSD 78
USDJPY 0
GBPJPY 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PTMillennium-Real Accounts 2 Server
0.00 × 2
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 3
RistonCapital-Real
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
JFD-Live02
0.00 × 2
ForexTime-ECN
0.00 × 2
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 3
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
AxiTrader-US888-Live
0.00 × 1
otros 286...
No hay comentarios
2026.01.05 10:04
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 10:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Fbssa
30 USD al mes
85%
0
0
USD
1.8K
USD
4
0%
20
90%
100%
23.16
42.31
USD
3%
1:500
