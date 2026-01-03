- Büyüme
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
41 (51.25%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (48.75%)
En iyi işlem:
6 029.00 USD
En kötü işlem:
-5 289.90 USD
Brüt kâr:
27 880.06 USD (399 182 pips)
Brüt zarar:
-27 344.25 USD (523 278 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (2 213.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 760.80 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
46.24%
Maks. mevduat yükü:
216.54%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
66 (82.50%)
Satış işlemleri:
14 (17.50%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
6.70 USD
Ortalama kâr:
680.00 USD
Ortalama zarar:
-701.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-8 908.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 972.06 USD (6)
Aylık büyüme:
-97.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
176.40 USD
Maksimum:
13 155.55 USD (87.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.97% (13 155.55 USD)
Varlığa göre:
53.30% (947.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|33
|ETHUSD
|32
|XAGUSD
|6
|JP225
|4
|USTEC
|4
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-11K
|ETHUSD
|9.9K
|XAGUSD
|-40
|JP225
|89
|USTEC
|1.4K
|XAUUSD
|136
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-155K
|ETHUSD
|20K
|XAGUSD
|148
|JP225
|-84
|USTEC
|7.8K
|XAUUSD
|2.7K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
En iyi işlem: +6 029.00 USD
En kötü işlem: -5 290 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 213.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 908.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real31
|11.18 × 22
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|78.31 × 65
