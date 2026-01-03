SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Win Fury road
Jiabing Ou

Win Fury road

Jiabing Ou
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -98%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
41 (51.25%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (48.75%)
En iyi işlem:
6 029.00 USD
En kötü işlem:
-5 289.90 USD
Brüt kâr:
27 880.06 USD (399 182 pips)
Brüt zarar:
-27 344.25 USD (523 278 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (2 213.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 760.80 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
46.24%
Maks. mevduat yükü:
216.54%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
66 (82.50%)
Satış işlemleri:
14 (17.50%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
6.70 USD
Ortalama kâr:
680.00 USD
Ortalama zarar:
-701.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-8 908.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 972.06 USD (6)
Aylık büyüme:
-97.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
176.40 USD
Maksimum:
13 155.55 USD (87.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.97% (13 155.55 USD)
Varlığa göre:
53.30% (947.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 33
ETHUSD 32
XAGUSD 6
JP225 4
USTEC 4
XAUUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -11K
ETHUSD 9.9K
XAGUSD -40
JP225 89
USTEC 1.4K
XAUUSD 136
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -155K
ETHUSD 20K
XAGUSD 148
JP225 -84
USTEC 7.8K
XAUUSD 2.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 029.00 USD
En kötü işlem: -5 290 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 213.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 908.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 7
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real31
11.18 × 22
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
78.31 × 65
Win Fury road
İnceleme yok
2026.01.07 01:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 22:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 22:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 19:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 21:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 16:06
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.04 02:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 01:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 23:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.03 23:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.03 08:17
Share of trading days is too low
2026.01.03 08:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.03 04:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 04:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 04:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 04:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Win Fury road
Ayda 30 USD
-98%
0
0
USD
689
USD
2
0%
80
51%
46%
1.01
6.70
USD
100%
1:200
Kopyala

