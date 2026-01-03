- 成長
トレード:
86
利益トレード:
45 (52.32%)
損失トレード:
41 (47.67%)
ベストトレード:
6 029.00 USD
最悪のトレード:
-5 289.90 USD
総利益:
30 446.56 USD (404 085 pips)
総損失:
-28 144.25 USD (524 878 pips)
最大連続の勝ち:
9 (2 213.37 USD)
最大連続利益:
6 760.80 USD (3)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
46.24%
最大入金額:
216.54%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.18
長いトレード:
70 (81.40%)
短いトレード:
16 (18.60%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
26.77 USD
平均利益:
676.59 USD
平均損失:
-686.45 USD
最大連続の負け:
8 (-8 908.28 USD)
最大連続損失:
-9 972.06 USD (6)
月間成長:
-91.57%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
176.40 USD
最大の:
13 155.55 USD (87.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.97% (13 155.55 USD)
エクイティによる:
53.30% (947.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|36
|BTCUSD
|33
|XAGUSD
|8
|JP225
|4
|USTEC
|4
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|12K
|BTCUSD
|-11K
|XAGUSD
|25
|JP225
|89
|USTEC
|1.4K
|XAUUSD
|136
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|23K
|BTCUSD
|-155K
|XAGUSD
|418
|JP225
|-84
|USTEC
|7.8K
|XAUUSD
|2.7K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6 029.00 USD
最悪のトレード: -5 290 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +2 213.37 USD
最大連続損失: -8 908.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real31
|11.18 × 22
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|78.31 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-2
|99.00 × 1
Win Fury road
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-92%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
2
0%
86
52%
46%
1.08
26.77
USD
USD
100%
1:200