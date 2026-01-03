- Wachstum
Trades insgesamt:
86
Gewinntrades:
45 (52.32%)
Verlusttrades:
41 (47.67%)
Bester Trade:
6 029.00 USD
Schlechtester Trade:
-5 289.90 USD
Bruttoprofit:
30 446.56 USD (404 085 pips)
Bruttoverlust:
-28 144.25 USD (524 878 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (2 213.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 760.80 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
46.24%
Max deposit load:
216.54%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.18
Long-Positionen:
70 (81.40%)
Short-Positionen:
16 (18.60%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
26.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
676.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-686.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-8 908.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 972.06 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-91.57%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
176.40 USD
Maximaler:
13 155.55 USD (87.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.97% (13 155.55 USD)
Kapital:
53.30% (947.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|36
|BTCUSD
|33
|XAGUSD
|8
|JP225
|4
|USTEC
|4
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|12K
|BTCUSD
|-11K
|XAGUSD
|25
|JP225
|89
|USTEC
|1.4K
|XAUUSD
|136
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|23K
|BTCUSD
|-155K
|XAGUSD
|418
|JP225
|-84
|USTEC
|7.8K
|XAUUSD
|2.7K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6 029.00 USD
Schlechtester Trade: -5 290 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 213.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 908.28 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real31
|11.18 × 22
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|78.31 × 65
|
ICMarketsSC-MT5-2
|99.00 × 1
