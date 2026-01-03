SignaleKategorien
Jiabing Ou

Win Fury road

Jiabing Ou
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -92%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
86
Gewinntrades:
45 (52.32%)
Verlusttrades:
41 (47.67%)
Bester Trade:
6 029.00 USD
Schlechtester Trade:
-5 289.90 USD
Bruttoprofit:
30 446.56 USD (404 085 pips)
Bruttoverlust:
-28 144.25 USD (524 878 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (2 213.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 760.80 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
46.24%
Max deposit load:
216.54%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.18
Long-Positionen:
70 (81.40%)
Short-Positionen:
16 (18.60%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
26.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
676.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-686.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-8 908.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 972.06 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-91.57%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
176.40 USD
Maximaler:
13 155.55 USD (87.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.97% (13 155.55 USD)
Kapital:
53.30% (947.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 36
BTCUSD 33
XAGUSD 8
JP225 4
USTEC 4
XAUUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD 12K
BTCUSD -11K
XAGUSD 25
JP225 89
USTEC 1.4K
XAUUSD 136
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD 23K
BTCUSD -155K
XAGUSD 418
JP225 -84
USTEC 7.8K
XAUUSD 2.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6 029.00 USD
Schlechtester Trade: -5 290 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 213.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 908.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 7
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real31
11.18 × 22
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
78.31 × 65
ICMarketsSC-MT5-2
99.00 × 1
Win Fury road
Keine Bewertungen
2026.01.07 01:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 22:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 22:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 19:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 21:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 16:06
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.04 02:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 01:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 23:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.03 23:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.03 08:17
Share of trading days is too low
2026.01.03 08:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.03 04:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 04:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 04:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 04:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Win Fury road
30 USD pro Monat
-92%
0
0
USD
2.5K
USD
2
0%
86
52%
46%
1.08
26.77
USD
100%
1:200
