SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / W Sasa87it To the moon
Santi Quagliana

W Sasa87it To the moon

Santi Quagliana
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -83%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
50 (57.47%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (42.53%)
En iyi işlem:
1.88 USD
En kötü işlem:
-6.34 USD
Brüt kâr:
27.55 USD (2 696 pips)
Brüt zarar:
-60.17 USD (5 486 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (10.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.04 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
190.70%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
42 (48.28%)
Satış işlemleri:
45 (51.72%)
Kâr faktörü:
0.46
Beklenen getiri:
-0.37 USD
Ortalama kâr:
0.55 USD
Ortalama zarar:
-1.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-17.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.85 USD (17)
Aylık büyüme:
-82.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.62 USD
Maksimum:
43.66 USD (86.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.64% (43.66 USD)
Varlığa göre:
66.16% (25.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 8
GBPUSD 6
EURUSD 6
CADCHF 5
GBPCAD 5
AUDCHF 5
CHFJPY 5
AUDUSD 4
EURJPY 4
CADJPY 3
USDCHF 3
NZDCAD 3
EURCAD 3
AUDCAD 3
AUDNZD 3
EURGBP 3
EURCHF 3
AUDJPY 3
EURAUD 2
NZDCHF 2
GBPAUD 2
GBPNZD 2
USDJPY 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
GBPCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD 3
GBPUSD -11
EURUSD -6
CADCHF 0
GBPCAD -8
AUDCHF -2
CHFJPY 0
AUDUSD 1
EURJPY -1
CADJPY 0
USDCHF 0
NZDCAD 2
EURCAD -5
AUDCAD -3
AUDNZD 0
EURGBP 0
EURCHF 0
AUDJPY -1
EURAUD 1
NZDCHF 0
GBPAUD -2
GBPNZD -2
USDJPY 1
EURNZD 1
NZDJPY 0
GBPCHF -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD 254
GBPUSD -938
EURUSD -366
CADCHF 3
GBPCAD -775
AUDCHF -58
CHFJPY -18
AUDUSD 120
EURJPY -162
CADJPY 5
USDCHF 20
NZDCAD 161
EURCAD -407
AUDCAD -243
AUDNZD 44
EURGBP 9
EURCHF -4
AUDJPY -165
EURAUD 195
NZDCHF 35
GBPAUD -250
GBPNZD -353
USDJPY 90
EURNZD 90
NZDJPY -35
GBPCHF -42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.88 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +10.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.44 × 9
EA
İnceleme yok
2026.01.02 20:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 17:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 15:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 07:53
High current drawdown in 55% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 07:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 02:47
Share of trading days is too low
2026.01.02 02:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 01:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 01:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 01:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 01:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 01:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.