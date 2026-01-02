- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
50 (59.52%)
Убыточных трейдов:
34 (40.48%)
Лучший трейд:
1.88 USD
Худший трейд:
-6.34 USD
Общая прибыль:
27.55 USD (2 696 pips)
Общий убыток:
-57.35 USD (5 019 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (10.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.04 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
190.70%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
88
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
40 (47.62%)
Коротких трейдов:
44 (52.38%)
Профит фактор:
0.48
Мат. ожидание:
-0.35 USD
Средняя прибыль:
0.55 USD
Средний убыток:
-1.69 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-17.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.85 USD (17)
Прирост в месяц:
-75.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29.80 USD
Максимальная:
40.84 USD (81.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.05% (40.84 USD)
По эквити:
66.16% (25.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|8
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|6
|CADCHF
|5
|GBPCAD
|5
|AUDCHF
|5
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|4
|EURJPY
|4
|CADJPY
|3
|USDCHF
|3
|NZDCAD
|3
|EURCAD
|3
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|3
|EURGBP
|3
|EURCHF
|3
|EURAUD
|2
|NZDCHF
|2
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|-11
|EURUSD
|-6
|CADCHF
|0
|GBPCAD
|-8
|AUDCHF
|-2
|CHFJPY
|0
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|-1
|CADJPY
|0
|USDCHF
|0
|NZDCAD
|2
|EURCAD
|-5
|AUDCAD
|-3
|AUDNZD
|0
|EURGBP
|0
|EURCHF
|0
|EURAUD
|1
|NZDCHF
|0
|GBPAUD
|-2
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|0
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|0
|GBPNZD
|-1
|GBPCHF
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSD
|254
|GBPUSD
|-938
|EURUSD
|-366
|CADCHF
|3
|GBPCAD
|-775
|AUDCHF
|-58
|CHFJPY
|-18
|AUDUSD
|120
|EURJPY
|-162
|CADJPY
|5
|USDCHF
|20
|NZDCAD
|161
|EURCAD
|-407
|AUDCAD
|-243
|AUDNZD
|44
|EURGBP
|9
|EURCHF
|-4
|EURAUD
|195
|NZDCHF
|35
|GBPAUD
|-250
|USDJPY
|90
|AUDJPY
|42
|EURNZD
|90
|NZDJPY
|-35
|GBPNZD
|-93
|GBPCHF
|-42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.88 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +10.75 USD
Макс. убыток в серии: -17.85 USD
