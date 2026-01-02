СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / W Sasa87it To the moon
Santi Quagliana

W Sasa87it To the moon

Santi Quagliana
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -76%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
50 (59.52%)
Убыточных трейдов:
34 (40.48%)
Лучший трейд:
1.88 USD
Худший трейд:
-6.34 USD
Общая прибыль:
27.55 USD (2 696 pips)
Общий убыток:
-57.35 USD (5 019 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (10.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.04 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
190.70%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
88
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
40 (47.62%)
Коротких трейдов:
44 (52.38%)
Профит фактор:
0.48
Мат. ожидание:
-0.35 USD
Средняя прибыль:
0.55 USD
Средний убыток:
-1.69 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-17.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.85 USD (17)
Прирост в месяц:
-75.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29.80 USD
Максимальная:
40.84 USD (81.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.05% (40.84 USD)
По эквити:
66.16% (25.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSD 8
GBPUSD 6
EURUSD 6
CADCHF 5
GBPCAD 5
AUDCHF 5
CHFJPY 5
AUDUSD 4
EURJPY 4
CADJPY 3
USDCHF 3
NZDCAD 3
EURCAD 3
AUDCAD 3
AUDNZD 3
EURGBP 3
EURCHF 3
EURAUD 2
NZDCHF 2
GBPAUD 2
USDJPY 1
AUDJPY 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
GBPNZD 1
GBPCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSD 3
GBPUSD -11
EURUSD -6
CADCHF 0
GBPCAD -8
AUDCHF -2
CHFJPY 0
AUDUSD 1
EURJPY -1
CADJPY 0
USDCHF 0
NZDCAD 2
EURCAD -5
AUDCAD -3
AUDNZD 0
EURGBP 0
EURCHF 0
EURAUD 1
NZDCHF 0
GBPAUD -2
USDJPY 1
AUDJPY 0
EURNZD 1
NZDJPY 0
GBPNZD -1
GBPCHF -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSD 254
GBPUSD -938
EURUSD -366
CADCHF 3
GBPCAD -775
AUDCHF -58
CHFJPY -18
AUDUSD 120
EURJPY -162
CADJPY 5
USDCHF 20
NZDCAD 161
EURCAD -407
AUDCAD -243
AUDNZD 44
EURGBP 9
EURCHF -4
EURAUD 195
NZDCHF 35
GBPAUD -250
USDJPY 90
AUDJPY 42
EURNZD 90
NZDJPY -35
GBPNZD -93
GBPCHF -42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.88 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +10.75 USD
Макс. убыток в серии: -17.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.44 × 9
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
EA
Нет отзывов
2026.01.02 20:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 18:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 17:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 15:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 07:53
High current drawdown in 55% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 07:53
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 02:47
Share of trading days is too low
2026.01.02 02:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 01:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 01:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 01:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 01:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 01:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
W Sasa87it To the moon
30 USD в месяц
-76%
0
0
USD
7
USD
1
100%
84
59%
100%
0.48
-0.35
USD
81%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.