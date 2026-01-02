- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
50 (57.47%)
Loss Trade:
37 (42.53%)
Best Trade:
1.88 USD
Worst Trade:
-6.34 USD
Profitto lordo:
27.55 USD (2 696 pips)
Perdita lorda:
-60.17 USD (5 486 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (10.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.04 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
190.70%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
42 (48.28%)
Short Trade:
45 (51.72%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-0.37 USD
Profitto medio:
0.55 USD
Perdita media:
-1.63 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-17.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.85 USD (17)
Crescita mensile:
-82.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.62 USD
Massimale:
43.66 USD (86.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.64% (43.66 USD)
Per equità:
66.16% (25.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|8
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|6
|CADCHF
|5
|GBPCAD
|5
|AUDCHF
|5
|CHFJPY
|5
|AUDUSD
|4
|EURJPY
|4
|CADJPY
|3
|USDCHF
|3
|NZDCAD
|3
|EURCAD
|3
|AUDCAD
|3
|AUDNZD
|3
|EURGBP
|3
|EURCHF
|3
|AUDJPY
|3
|EURAUD
|2
|NZDCHF
|2
|GBPAUD
|2
|GBPNZD
|2
|USDJPY
|1
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|-11
|EURUSD
|-6
|CADCHF
|0
|GBPCAD
|-8
|AUDCHF
|-2
|CHFJPY
|0
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|-1
|CADJPY
|0
|USDCHF
|0
|NZDCAD
|2
|EURCAD
|-5
|AUDCAD
|-3
|AUDNZD
|0
|EURGBP
|0
|EURCHF
|0
|AUDJPY
|-1
|EURAUD
|1
|NZDCHF
|0
|GBPAUD
|-2
|GBPNZD
|-2
|USDJPY
|1
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|0
|GBPCHF
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|254
|GBPUSD
|-938
|EURUSD
|-366
|CADCHF
|3
|GBPCAD
|-775
|AUDCHF
|-58
|CHFJPY
|-18
|AUDUSD
|120
|EURJPY
|-162
|CADJPY
|5
|USDCHF
|20
|NZDCAD
|161
|EURCAD
|-407
|AUDCAD
|-243
|AUDNZD
|44
|EURGBP
|9
|EURCHF
|-4
|AUDJPY
|-165
|EURAUD
|195
|NZDCHF
|35
|GBPAUD
|-250
|GBPNZD
|-353
|USDJPY
|90
|EURNZD
|90
|NZDJPY
|-35
|GBPCHF
|-42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.88 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +10.75 USD
Massima perdita consecutiva: -17.85 USD
|
ICMarketsSC-Live23
|0.44 × 9
EA
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-83%
0
0
USD
USD
10
USD
USD
1
100%
87
57%
100%
0.45
-0.37
USD
USD
87%
1:500