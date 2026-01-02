SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / W Sasa87it To the moon
Santi Quagliana

W Sasa87it To the moon

Santi Quagliana
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -83%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
50 (57.47%)
Loss Trade:
37 (42.53%)
Best Trade:
1.88 USD
Worst Trade:
-6.34 USD
Profitto lordo:
27.55 USD (2 696 pips)
Perdita lorda:
-60.17 USD (5 486 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (10.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.04 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
190.70%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
42 (48.28%)
Short Trade:
45 (51.72%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-0.37 USD
Profitto medio:
0.55 USD
Perdita media:
-1.63 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-17.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.85 USD (17)
Crescita mensile:
-82.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.62 USD
Massimale:
43.66 USD (86.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.64% (43.66 USD)
Per equità:
66.16% (25.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 8
GBPUSD 6
EURUSD 6
CADCHF 5
GBPCAD 5
AUDCHF 5
CHFJPY 5
AUDUSD 4
EURJPY 4
CADJPY 3
USDCHF 3
NZDCAD 3
EURCAD 3
AUDCAD 3
AUDNZD 3
EURGBP 3
EURCHF 3
AUDJPY 3
EURAUD 2
NZDCHF 2
GBPAUD 2
GBPNZD 2
USDJPY 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
GBPCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 3
GBPUSD -11
EURUSD -6
CADCHF 0
GBPCAD -8
AUDCHF -2
CHFJPY 0
AUDUSD 1
EURJPY -1
CADJPY 0
USDCHF 0
NZDCAD 2
EURCAD -5
AUDCAD -3
AUDNZD 0
EURGBP 0
EURCHF 0
AUDJPY -1
EURAUD 1
NZDCHF 0
GBPAUD -2
GBPNZD -2
USDJPY 1
EURNZD 1
NZDJPY 0
GBPCHF -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD 254
GBPUSD -938
EURUSD -366
CADCHF 3
GBPCAD -775
AUDCHF -58
CHFJPY -18
AUDUSD 120
EURJPY -162
CADJPY 5
USDCHF 20
NZDCAD 161
EURCAD -407
AUDCAD -243
AUDNZD 44
EURGBP 9
EURCHF -4
AUDJPY -165
EURAUD 195
NZDCHF 35
GBPAUD -250
GBPNZD -353
USDJPY 90
EURNZD 90
NZDJPY -35
GBPCHF -42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.88 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +10.75 USD
Massima perdita consecutiva: -17.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.44 × 9
EA
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
W Sasa87it To the moon
30USD al mese
-83%
0
0
USD
10
USD
1
100%
87
57%
100%
0.45
-0.37
USD
87%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.