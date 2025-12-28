SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Sasa87it
Santi Quagliana

Sasa87it

Santi Quagliana
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 56%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
91 (73.38%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (26.61%)
En iyi işlem:
85.10 USD
En kötü işlem:
-297.23 USD
Brüt kâr:
555.84 USD (5 124 pips)
Brüt zarar:
-500.11 USD (4 971 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (11.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.39 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
94.68%
Maks. mevduat yükü:
182.28%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
147
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
73 (58.87%)
Satış işlemleri:
51 (41.13%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
6.11 USD
Ortalama zarar:
-15.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-53.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-297.23 USD (1)
Aylık büyüme:
55.73%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
372.74 USD (76.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.14% (372.74 USD)
Varlığa göre:
61.03% (298.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 22
AUDCHF 21
GBPCHF 8
NZDUSD 6
USDCHF 5
CADCHF 5
AUDJPY 5
NZDJPY 5
EURNZD 4
GBPAUD 4
AUDUSD 4
NZDCAD 3
EURCAD 3
GBPCAD 3
AUDNZD 3
EURCHF 2
GBPNZD 2
NZDCHF 2
EURAUD 2
EURUSD 2
AUDCAD 2
EURGBP 2
GBPJPY 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
CHFJPY 1
EURJPY 1
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY 71
AUDCHF 272
GBPCHF 51
NZDUSD 4
USDCHF 5
CADCHF 5
AUDJPY -58
NZDJPY -14
EURNZD 2
GBPAUD -287
AUDUSD 0
NZDCAD 2
EURCAD -2
GBPCAD 0
AUDNZD 0
EURCHF 0
GBPNZD -1
NZDCHF -1
EURAUD -1
EURUSD 0
AUDCAD 0
EURGBP -1
GBPJPY 1
USDJPY 3
GBPUSD 4
CHFJPY 0
EURJPY 0
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY 511
AUDCHF 173
GBPCHF 563
NZDUSD 268
USDCHF 265
CADCHF 132
AUDJPY -466
NZDJPY -76
EURNZD 0
GBPAUD -746
AUDUSD 41
NZDCAD 179
EURCAD -243
GBPCAD -445
AUDNZD 2
EURCHF 30
GBPNZD -122
NZDCHF -103
EURAUD -208
EURUSD -1
AUDCAD 6
EURGBP -59
GBPJPY 151
USDJPY 113
GBPUSD 99
CHFJPY 26
EURJPY -32
USDCAD 95
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +85.10 USD
En kötü işlem: -297 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.40 × 10
Signal whit EA
İnceleme yok
2025.12.31 15:11
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 12:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 00:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 22:56
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 17:50
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
