İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
91 (73.38%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (26.61%)
En iyi işlem:
85.10 USD
En kötü işlem:
-297.23 USD
Brüt kâr:
555.84 USD (5 124 pips)
Brüt zarar:
-500.11 USD (4 971 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (11.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.39 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
94.68%
Maks. mevduat yükü:
182.28%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
147
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
73 (58.87%)
Satış işlemleri:
51 (41.13%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
6.11 USD
Ortalama zarar:
-15.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-53.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-297.23 USD (1)
Aylık büyüme:
55.73%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
372.74 USD (76.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.14% (372.74 USD)
Varlığa göre:
61.03% (298.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADJPY
|22
|AUDCHF
|21
|GBPCHF
|8
|NZDUSD
|6
|USDCHF
|5
|CADCHF
|5
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|5
|EURNZD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDUSD
|4
|NZDCAD
|3
|EURCAD
|3
|GBPCAD
|3
|AUDNZD
|3
|EURCHF
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|2
|EURAUD
|2
|EURUSD
|2
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|2
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|USDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADJPY
|71
|AUDCHF
|272
|GBPCHF
|51
|NZDUSD
|4
|USDCHF
|5
|CADCHF
|5
|AUDJPY
|-58
|NZDJPY
|-14
|EURNZD
|2
|GBPAUD
|-287
|AUDUSD
|0
|NZDCAD
|2
|EURCAD
|-2
|GBPCAD
|0
|AUDNZD
|0
|EURCHF
|0
|GBPNZD
|-1
|NZDCHF
|-1
|EURAUD
|-1
|EURUSD
|0
|AUDCAD
|0
|EURGBP
|-1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|4
|CHFJPY
|0
|EURJPY
|0
|USDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADJPY
|511
|AUDCHF
|173
|GBPCHF
|563
|NZDUSD
|268
|USDCHF
|265
|CADCHF
|132
|AUDJPY
|-466
|NZDJPY
|-76
|EURNZD
|0
|GBPAUD
|-746
|AUDUSD
|41
|NZDCAD
|179
|EURCAD
|-243
|GBPCAD
|-445
|AUDNZD
|2
|EURCHF
|30
|GBPNZD
|-122
|NZDCHF
|-103
|EURAUD
|-208
|EURUSD
|-1
|AUDCAD
|6
|EURGBP
|-59
|GBPJPY
|151
|USDJPY
|113
|GBPUSD
|99
|CHFJPY
|26
|EURJPY
|-32
|USDCAD
|95
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +85.10 USD
En kötü işlem: -297 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Signal whit EA
