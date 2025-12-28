- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
91 (73.38%)
Loss Trade:
33 (26.61%)
Best Trade:
85.10 USD
Worst Trade:
-297.23 USD
Profitto lordo:
555.84 USD (5 124 pips)
Perdita lorda:
-500.11 USD (4 971 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (11.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
279.39 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
94.68%
Massimo carico di deposito:
182.28%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
147
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
73 (58.87%)
Short Trade:
51 (41.13%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
6.11 USD
Perdita media:
-15.15 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-53.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-297.23 USD (1)
Crescita mensile:
55.73%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
372.74 USD (76.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.14% (372.74 USD)
Per equità:
61.03% (298.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|22
|AUDCHF
|21
|GBPCHF
|8
|NZDUSD
|6
|USDCHF
|5
|CADCHF
|5
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|5
|EURNZD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDUSD
|4
|NZDCAD
|3
|EURCAD
|3
|GBPCAD
|3
|AUDNZD
|3
|EURCHF
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|2
|EURAUD
|2
|EURUSD
|2
|AUDCAD
|2
|EURGBP
|2
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|71
|AUDCHF
|272
|GBPCHF
|51
|NZDUSD
|4
|USDCHF
|5
|CADCHF
|5
|AUDJPY
|-58
|NZDJPY
|-14
|EURNZD
|2
|GBPAUD
|-287
|AUDUSD
|0
|NZDCAD
|2
|EURCAD
|-2
|GBPCAD
|0
|AUDNZD
|0
|EURCHF
|0
|GBPNZD
|-1
|NZDCHF
|-1
|EURAUD
|-1
|EURUSD
|0
|AUDCAD
|0
|EURGBP
|-1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|4
|CHFJPY
|0
|EURJPY
|0
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|511
|AUDCHF
|173
|GBPCHF
|563
|NZDUSD
|268
|USDCHF
|265
|CADCHF
|132
|AUDJPY
|-466
|NZDJPY
|-76
|EURNZD
|0
|GBPAUD
|-746
|AUDUSD
|41
|NZDCAD
|179
|EURCAD
|-243
|GBPCAD
|-445
|AUDNZD
|2
|EURCHF
|30
|GBPNZD
|-122
|NZDCHF
|-103
|EURAUD
|-208
|EURUSD
|-1
|AUDCAD
|6
|EURGBP
|-59
|GBPJPY
|151
|USDJPY
|113
|GBPUSD
|99
|CHFJPY
|26
|EURJPY
|-32
|USDCAD
|95
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +85.10 USD
Worst Trade: -297 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.20 USD
Massima perdita consecutiva: -53.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.40 × 10
Signal whit EA
