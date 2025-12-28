SegnaliSezioni
Santi Quagliana

Sasa87it

Santi Quagliana
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 56%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
91 (73.38%)
Loss Trade:
33 (26.61%)
Best Trade:
85.10 USD
Worst Trade:
-297.23 USD
Profitto lordo:
555.84 USD (5 124 pips)
Perdita lorda:
-500.11 USD (4 971 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (11.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
279.39 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
94.68%
Massimo carico di deposito:
182.28%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
147
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
73 (58.87%)
Short Trade:
51 (41.13%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
6.11 USD
Perdita media:
-15.15 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-53.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-297.23 USD (1)
Crescita mensile:
55.73%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
372.74 USD (76.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.14% (372.74 USD)
Per equità:
61.03% (298.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY 22
AUDCHF 21
GBPCHF 8
NZDUSD 6
USDCHF 5
CADCHF 5
AUDJPY 5
NZDJPY 5
EURNZD 4
GBPAUD 4
AUDUSD 4
NZDCAD 3
EURCAD 3
GBPCAD 3
AUDNZD 3
EURCHF 2
GBPNZD 2
NZDCHF 2
EURAUD 2
EURUSD 2
AUDCAD 2
EURGBP 2
GBPJPY 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
CHFJPY 1
EURJPY 1
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY 71
AUDCHF 272
GBPCHF 51
NZDUSD 4
USDCHF 5
CADCHF 5
AUDJPY -58
NZDJPY -14
EURNZD 2
GBPAUD -287
AUDUSD 0
NZDCAD 2
EURCAD -2
GBPCAD 0
AUDNZD 0
EURCHF 0
GBPNZD -1
NZDCHF -1
EURAUD -1
EURUSD 0
AUDCAD 0
EURGBP -1
GBPJPY 1
USDJPY 3
GBPUSD 4
CHFJPY 0
EURJPY 0
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY 511
AUDCHF 173
GBPCHF 563
NZDUSD 268
USDCHF 265
CADCHF 132
AUDJPY -466
NZDJPY -76
EURNZD 0
GBPAUD -746
AUDUSD 41
NZDCAD 179
EURCAD -243
GBPCAD -445
AUDNZD 2
EURCHF 30
GBPNZD -122
NZDCHF -103
EURAUD -208
EURUSD -1
AUDCAD 6
EURGBP -59
GBPJPY 151
USDJPY 113
GBPUSD 99
CHFJPY 26
EURJPY -32
USDCAD 95
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.10 USD
Worst Trade: -297 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.20 USD
Massima perdita consecutiva: -53.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.40 × 10
Signal whit EA
Non ci sono recensioni
