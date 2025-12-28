SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Sasa87it
Santi Quagliana

Sasa87it

Santi Quagliana
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 56%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
124
Bénéfice trades:
91 (73.38%)
Perte trades:
33 (26.61%)
Meilleure transaction:
85.10 USD
Pire transaction:
-297.23 USD
Bénéfice brut:
555.84 USD (5 124 pips)
Perte brute:
-500.11 USD (4 971 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (11.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
279.39 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
94.68%
Charge de dépôt maximale:
182.28%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
147
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
73 (58.87%)
Courts trades:
51 (41.13%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.45 USD
Bénéfice moyen:
6.11 USD
Perte moyenne:
-15.15 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-53.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-297.23 USD (1)
Croissance mensuelle:
55.73%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
372.74 USD (76.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.14% (372.74 USD)
Par fonds propres:
61.03% (298.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADJPY 22
AUDCHF 21
GBPCHF 8
NZDUSD 6
USDCHF 5
CADCHF 5
AUDJPY 5
NZDJPY 5
EURNZD 4
GBPAUD 4
AUDUSD 4
NZDCAD 3
EURCAD 3
GBPCAD 3
AUDNZD 3
EURCHF 2
GBPNZD 2
NZDCHF 2
EURAUD 2
EURUSD 2
AUDCAD 2
EURGBP 2
GBPJPY 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
CHFJPY 1
EURJPY 1
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADJPY 71
AUDCHF 272
GBPCHF 51
NZDUSD 4
USDCHF 5
CADCHF 5
AUDJPY -58
NZDJPY -14
EURNZD 2
GBPAUD -287
AUDUSD 0
NZDCAD 2
EURCAD -2
GBPCAD 0
AUDNZD 0
EURCHF 0
GBPNZD -1
NZDCHF -1
EURAUD -1
EURUSD 0
AUDCAD 0
EURGBP -1
GBPJPY 1
USDJPY 3
GBPUSD 4
CHFJPY 0
EURJPY 0
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADJPY 511
AUDCHF 173
GBPCHF 563
NZDUSD 268
USDCHF 265
CADCHF 132
AUDJPY -466
NZDJPY -76
EURNZD 0
GBPAUD -746
AUDUSD 41
NZDCAD 179
EURCAD -243
GBPCAD -445
AUDNZD 2
EURCHF 30
GBPNZD -122
NZDCHF -103
EURAUD -208
EURUSD -1
AUDCAD 6
EURGBP -59
GBPJPY 151
USDJPY 113
GBPUSD 99
CHFJPY 26
EURJPY -32
USDCAD 95
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.10 USD
Pire transaction: -297 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +11.20 USD
Perte consécutive maximale: -53.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.40 × 10
Signal whit EA
Aucun avis
2025.12.31 15:11
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
