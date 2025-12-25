- Büyüme
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
69 (78.40%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (21.59%)
En iyi işlem:
4 676.43 EUR
En kötü işlem:
-13 249.90 EUR
Brüt kâr:
25 961.58 EUR (328 433 pips)
Brüt zarar:
-33 276.11 EUR (25 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (5 938.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
5 938.38 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
75.34%
Maks. mevduat yükü:
38.30%
En son işlem:
52 dakika önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.36
Alış işlemleri:
59 (67.05%)
Satış işlemleri:
29 (32.95%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-83.12 EUR
Ortalama kâr:
376.25 EUR
Ortalama zarar:
-1 751.37 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 152.41 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-14 164.78 EUR (2)
Aylık büyüme:
-59.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 314.53 EUR
Maksimum:
20 441.21 EUR (53.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.86% (20 441.21 EUR)
Varlığa göre:
53.32% (12 114.95 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|BTCUSD
|7
|US30
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-8.7K
|BTCUSD
|342
|US30
|36
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-6.1K
|BTCUSD
|305K
|US30
|3.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 676.43 EUR
En kötü işlem: -13 250 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5 938.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 152.41 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
ICMarketsSC-MT5
|1.36 × 3457
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
