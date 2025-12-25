SinyallerBölümler
Nguyen Quang Minh Le

Sunny

Nguyen Quang Minh Le
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -60%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
69 (78.40%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (21.59%)
En iyi işlem:
4 676.43 EUR
En kötü işlem:
-13 249.90 EUR
Brüt kâr:
25 961.58 EUR (328 433 pips)
Brüt zarar:
-33 276.11 EUR (25 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (5 938.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
5 938.38 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
75.34%
Maks. mevduat yükü:
38.30%
En son işlem:
52 dakika önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.36
Alış işlemleri:
59 (67.05%)
Satış işlemleri:
29 (32.95%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-83.12 EUR
Ortalama kâr:
376.25 EUR
Ortalama zarar:
-1 751.37 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 152.41 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-14 164.78 EUR (2)
Aylık büyüme:
-59.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 314.53 EUR
Maksimum:
20 441.21 EUR (53.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.86% (20 441.21 EUR)
Varlığa göre:
53.32% (12 114.95 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 80
BTCUSD 7
US30 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -8.7K
BTCUSD 342
US30 36
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -6.1K
BTCUSD 305K
US30 3.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 676.43 EUR
En kötü işlem: -13 250 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5 938.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 152.41 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.34 × 76
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsSC-MT5
1.36 × 3457
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
98 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.29 16:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 16:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 13:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 13:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 05:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
