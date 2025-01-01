SignaleKategorien
404

Leider existiert das Signal nicht in unserer Datenbank

Das von Ihnen angeforderte Signal ist wahrscheinlich gelöscht worden. Die riesige Datenbank mit anderen aktiven Signalen und Anbietern steht Ihnen jedoch weiterhin zur Verfügung. Wählen Sie das geeignetste aus, verbinden Sie sich mit ihm und lassen Sie Ihr Terminal automatisch dem Handel kopieren.

Neues Signal auswählen

Sie können sich über andere Signale für den MetaTrader 5 informieren:

SwissBot Gold Guardian
Wachstum
1 667%
Abonnenten
4
Wochen
161
Trades
639
Win
78%
Profit-Faktor
3.13
Max. Rückgang
38%
NoPain MT5
Wachstum
1 651%
Abonnenten
72
Wochen
218
Trades
5543
Win
63%
Profit-Faktor
1.68
Max. Rückgang
21%
Golden Nuggets
Wachstum
1 005%
Abonnenten
81
Wochen
32
Trades
743
Win
79%
Profit-Faktor
3.76
Max. Rückgang
21%
MagicGW audcad L
Wachstum
1 785%
Abonnenten
120
Wochen
55
Trades
1661
Win
79%
Profit-Faktor
5.99
Max. Rückgang
33%
OnlyUJ
Wachstum
324%
Abonnenten
15
Wochen
75
Trades
459
Win
49%
Profit-Faktor
1.46
Max. Rückgang
17%
Daily Gold Sniper
Wachstum
643%
Abonnenten
36
Wochen
49
Trades
152
Win
95%
Profit-Faktor
2.06
Max. Rückgang
34%
Relax EA
Wachstum
706%
Abonnenten
1
Wochen
268
Trades
1767
Win
76%
Profit-Faktor
1.67
Max. Rückgang
28%
GoldenBug ICM
Wachstum
90%
Abonnenten
15
Wochen
71
Trades
464
Win
48%
Profit-Faktor
1.52
Max. Rückgang
14%
Scalp IC Markets MT5
Wachstum
630%
Abonnenten
5
Wochen
211
Trades
2021
Win
74%
Profit-Faktor
1.71
Max. Rückgang
33%
Deux ex machina
Wachstum
5 250%
Abonnenten
3
Wochen
242
Trades
1481
Win
75%
Profit-Faktor
1.86
Max. Rückgang
26%

Nichts Passendes gefunden?
Wählen und abonnieren
Sie eines aus 2205 verfügbaren Signalen
für den MetaTrader 5

