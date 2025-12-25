SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Sunny
Nguyen Quang Minh Le

Sunny

Nguyen Quang Minh Le
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -60%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
69 (78.40%)
Loss Trade:
19 (21.59%)
Best Trade:
4 676.43 EUR
Worst Trade:
-13 249.90 EUR
Profitto lordo:
25 961.58 EUR (328 433 pips)
Perdita lorda:
-33 276.11 EUR (25 646 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (5 938.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
5 938.38 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
75.34%
Massimo carico di deposito:
38.30%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.36
Long Trade:
59 (67.05%)
Short Trade:
29 (32.95%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-83.12 EUR
Profitto medio:
376.25 EUR
Perdita media:
-1 751.37 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-1 152.41 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-14 164.78 EUR (2)
Crescita mensile:
-59.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 314.53 EUR
Massimale:
20 441.21 EUR (53.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.86% (20 441.21 EUR)
Per equità:
53.32% (12 114.95 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 80
BTCUSD 7
US30 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -8.7K
BTCUSD 342
US30 36
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -6.1K
BTCUSD 305K
US30 3.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 676.43 EUR
Worst Trade: -13 250 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5 938.38 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 152.41 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.34 × 76
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsSC-MT5
1.36 × 3457
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
98 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.29 16:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 16:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 13:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 13:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 05:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sunny
30USD al mese
-60%
0
0
USD
7.2K
EUR
1
0%
88
78%
75%
0.78
-83.12
EUR
74%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.