- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
69 (78.40%)
Loss Trade:
19 (21.59%)
Best Trade:
4 676.43 EUR
Worst Trade:
-13 249.90 EUR
Profitto lordo:
25 961.58 EUR (328 433 pips)
Perdita lorda:
-33 276.11 EUR (25 646 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (5 938.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
5 938.38 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
75.34%
Massimo carico di deposito:
38.30%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.36
Long Trade:
59 (67.05%)
Short Trade:
29 (32.95%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-83.12 EUR
Profitto medio:
376.25 EUR
Perdita media:
-1 751.37 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-1 152.41 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-14 164.78 EUR (2)
Crescita mensile:
-59.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 314.53 EUR
Massimale:
20 441.21 EUR (53.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.86% (20 441.21 EUR)
Per equità:
53.32% (12 114.95 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|BTCUSD
|7
|US30
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-8.7K
|BTCUSD
|342
|US30
|36
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.1K
|BTCUSD
|305K
|US30
|3.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 676.43 EUR
Worst Trade: -13 250 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5 938.38 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 152.41 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
ICMarketsSC-MT5
|1.36 × 3457
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
