Nguyen Quang Minh Le

Sunny

Nguyen Quang Minh Le
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -60%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
88
Bénéfice trades:
69 (78.40%)
Perte trades:
19 (21.59%)
Meilleure transaction:
4 676.43 EUR
Pire transaction:
-13 249.90 EUR
Bénéfice brut:
25 961.58 EUR (328 433 pips)
Perte brute:
-33 276.11 EUR (25 646 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (5 938.38 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
5 938.38 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
75.34%
Charge de dépôt maximale:
38.30%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
89
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.36
Longs trades:
59 (67.05%)
Courts trades:
29 (32.95%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-83.12 EUR
Bénéfice moyen:
376.25 EUR
Perte moyenne:
-1 751.37 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 152.41 EUR)
Perte consécutive maximale:
-14 164.78 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-59.78%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 314.53 EUR
Maximal:
20 441.21 EUR (53.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.86% (20 441.21 EUR)
Par fonds propres:
53.32% (12 114.95 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 80
BTCUSD 7
US30 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -8.7K
BTCUSD 342
US30 36
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -6.1K
BTCUSD 305K
US30 3.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 676.43 EUR
Pire transaction: -13 250 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +5 938.38 EUR
Perte consécutive maximale: -1 152.41 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.34 × 76
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsSC-MT5
1.36 × 3457
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
98 plus...
Aucun avis
2025.12.29 16:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 16:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 13:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 13:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 09:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 05:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
