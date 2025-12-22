SinyallerBölümler
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

Norlian

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 inceleme
86 hafta
0 / 0 USD
0%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
968
Kârla kapanan işlemler:
496 (51.23%)
Zararla kapanan işlemler:
472 (48.76%)
En iyi işlem:
259.80 USD
En kötü işlem:
-87.50 USD
Brüt kâr:
3 042.50 USD (453 402 pips)
Brüt zarar:
-3 078.69 USD (354 109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (264.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
367.82 USD (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
476 (49.17%)
Satış işlemleri:
492 (50.83%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
6.13 USD
Ortalama zarar:
-6.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-45.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-227.10 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
423.11 USD
Maksimum:
789.34 USD (57.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.a 510
EURUSD 77
GBPUSD 52
XAUUSD 48
USDJPY 45
DowJones- 40
NZDUSD 33
Nasdaq- 30
AUDUSD 25
Nikkei- 18
SP500- 17
#AMZN 16
USDCHF 11
GBPJPY 11
BTCUSD.wl 9
ChinaA50- 6
ETHUSD.wl 5
XAGUSD 5
USDCAD 4
DAX- 2
VIX 2
FTSE- 1
HangSeng- 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.a 150
EURUSD -69
GBPUSD 248
XAUUSD -498
USDJPY 0
DowJones- 147
NZDUSD 0
Nasdaq- -115
AUDUSD 25
Nikkei- 261
SP500- -8
#AMZN -168
USDCHF -7
GBPJPY -36
BTCUSD.wl -12
ChinaA50- 15
ETHUSD.wl -8
XAGUSD 36
USDCAD 5
DAX- -22
VIX 25
FTSE- -3
HangSeng- -3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.a 13K
EURUSD -1.4K
GBPUSD 4.9K
XAUUSD -11K
USDJPY 204
DowJones- 841
NZDUSD 22
Nasdaq- -482
AUDUSD 2.5K
Nikkei- 41K
SP500- -330
#AMZN -14K
USDCHF -471
GBPJPY -2.3K
BTCUSD.wl 143K
ChinaA50- 1.5K
ETHUSD.wl -79K
XAGUSD 3.6K
USDCAD 20
DAX- -2.1K
VIX 2.5K
FTSE- -208
HangSeng- -223
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +259.80 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +264.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
2025.12.22 03:29
Trading operations on the account were performed for only 71 days. This comprises 11.89% of days out of the 597 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
80% of trades performed within 17 days. This comprises 2.85% of days out of the 597 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
