- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
968
Kârla kapanan işlemler:
496 (51.23%)
Zararla kapanan işlemler:
472 (48.76%)
En iyi işlem:
259.80 USD
En kötü işlem:
-87.50 USD
Brüt kâr:
3 042.50 USD (453 402 pips)
Brüt zarar:
-3 078.69 USD (354 109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (264.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
367.82 USD (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
476 (49.17%)
Satış işlemleri:
492 (50.83%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
6.13 USD
Ortalama zarar:
-6.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-45.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-227.10 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
423.11 USD
Maksimum:
789.34 USD (57.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|510
|EURUSD
|77
|GBPUSD
|52
|XAUUSD
|48
|USDJPY
|45
|DowJones-
|40
|NZDUSD
|33
|Nasdaq-
|30
|AUDUSD
|25
|Nikkei-
|18
|SP500-
|17
|#AMZN
|16
|USDCHF
|11
|GBPJPY
|11
|BTCUSD.wl
|9
|ChinaA50-
|6
|ETHUSD.wl
|5
|XAGUSD
|5
|USDCAD
|4
|DAX-
|2
|VIX
|2
|FTSE-
|1
|HangSeng-
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.a
|150
|EURUSD
|-69
|GBPUSD
|248
|XAUUSD
|-498
|USDJPY
|0
|DowJones-
|147
|NZDUSD
|0
|Nasdaq-
|-115
|AUDUSD
|25
|Nikkei-
|261
|SP500-
|-8
|#AMZN
|-168
|USDCHF
|-7
|GBPJPY
|-36
|BTCUSD.wl
|-12
|ChinaA50-
|15
|ETHUSD.wl
|-8
|XAGUSD
|36
|USDCAD
|5
|DAX-
|-22
|VIX
|25
|FTSE-
|-3
|HangSeng-
|-3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.a
|13K
|EURUSD
|-1.4K
|GBPUSD
|4.9K
|XAUUSD
|-11K
|USDJPY
|204
|DowJones-
|841
|NZDUSD
|22
|Nasdaq-
|-482
|AUDUSD
|2.5K
|Nikkei-
|41K
|SP500-
|-330
|#AMZN
|-14K
|USDCHF
|-471
|GBPJPY
|-2.3K
|BTCUSD.wl
|143K
|ChinaA50-
|1.5K
|ETHUSD.wl
|-79K
|XAGUSD
|3.6K
|USDCAD
|20
|DAX-
|-2.1K
|VIX
|2.5K
|FTSE-
|-208
|HangSeng-
|-223
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +259.80 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +264.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
