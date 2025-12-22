SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Norlian
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

Norlian

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 avis
86 semaines
0 / 0 USD
0%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques.
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
968
Bénéfice trades:
496 (51.23%)
Perte trades:
472 (48.76%)
Meilleure transaction:
259.80 USD
Pire transaction:
-87.50 USD
Bénéfice brut:
3 042.50 USD (453 402 pips)
Perte brute:
-3 078.69 USD (354 109 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (264.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
367.82 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
31 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
-0.05
Longs trades:
476 (49.17%)
Courts trades:
492 (50.83%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.04 USD
Bénéfice moyen:
6.13 USD
Perte moyenne:
-6.52 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-45.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-227.10 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
423.11 USD
Maximal:
789.34 USD (57.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.a 510
EURUSD 77
GBPUSD 52
XAUUSD 48
USDJPY 45
DowJones- 40
NZDUSD 33
Nasdaq- 30
AUDUSD 25
Nikkei- 18
SP500- 17
#AMZN 16
USDCHF 11
GBPJPY 11
BTCUSD.wl 9
ChinaA50- 6
ETHUSD.wl 5
XAGUSD 5
USDCAD 4
DAX- 2
VIX 2
FTSE- 1
HangSeng- 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.a 150
EURUSD -69
GBPUSD 248
XAUUSD -498
USDJPY 0
DowJones- 147
NZDUSD 0
Nasdaq- -115
AUDUSD 25
Nikkei- 261
SP500- -8
#AMZN -168
USDCHF -7
GBPJPY -36
BTCUSD.wl -12
ChinaA50- 15
ETHUSD.wl -8
XAGUSD 36
USDCAD 5
DAX- -22
VIX 25
FTSE- -3
HangSeng- -3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.a 13K
EURUSD -1.4K
GBPUSD 4.9K
XAUUSD -11K
USDJPY 204
DowJones- 841
NZDUSD 22
Nasdaq- -482
AUDUSD 2.5K
Nikkei- 41K
SP500- -330
#AMZN -14K
USDCHF -471
GBPJPY -2.3K
BTCUSD.wl 143K
ChinaA50- 1.5K
ETHUSD.wl -79K
XAGUSD 3.6K
USDCAD 20
DAX- -2.1K
VIX 2.5K
FTSE- -208
HangSeng- -223
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +259.80 USD
Pire transaction: -88 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +264.12 USD
Perte consécutive maximale: -45.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AuricInternationalMarkets-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Aucun avis
2025.12.22 03:29
Trading operations on the account were performed for only 71 days. This comprises 11.89% of days out of the 597 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
80% of trades performed within 17 days. This comprises 2.85% of days out of the 597 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
