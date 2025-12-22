SegnaliSezioni
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

Norlian

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 recensioni
86 settimane
0 / 0 USD
0%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
968
Profit Trade:
496 (51.23%)
Loss Trade:
472 (48.76%)
Best Trade:
259.80 USD
Worst Trade:
-87.50 USD
Profitto lordo:
3 042.50 USD (453 402 pips)
Perdita lorda:
-3 078.69 USD (354 109 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (264.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
367.82 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
476 (49.17%)
Short Trade:
492 (50.83%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
6.13 USD
Perdita media:
-6.52 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-45.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-227.10 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
423.11 USD
Massimale:
789.34 USD (57.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.a 510
EURUSD 77
GBPUSD 52
XAUUSD 48
USDJPY 45
DowJones- 40
NZDUSD 33
Nasdaq- 30
AUDUSD 25
Nikkei- 18
SP500- 17
#AMZN 16
USDCHF 11
GBPJPY 11
BTCUSD.wl 9
ChinaA50- 6
ETHUSD.wl 5
XAGUSD 5
USDCAD 4
DAX- 2
VIX 2
FTSE- 1
HangSeng- 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.a 150
EURUSD -69
GBPUSD 248
XAUUSD -498
USDJPY 0
DowJones- 147
NZDUSD 0
Nasdaq- -115
AUDUSD 25
Nikkei- 261
SP500- -8
#AMZN -168
USDCHF -7
GBPJPY -36
BTCUSD.wl -12
ChinaA50- 15
ETHUSD.wl -8
XAGUSD 36
USDCAD 5
DAX- -22
VIX 25
FTSE- -3
HangSeng- -3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.a 13K
EURUSD -1.4K
GBPUSD 4.9K
XAUUSD -11K
USDJPY 204
DowJones- 841
NZDUSD 22
Nasdaq- -482
AUDUSD 2.5K
Nikkei- 41K
SP500- -330
#AMZN -14K
USDCHF -471
GBPJPY -2.3K
BTCUSD.wl 143K
ChinaA50- 1.5K
ETHUSD.wl -79K
XAGUSD 3.6K
USDCAD 20
DAX- -2.1K
VIX 2.5K
FTSE- -208
HangSeng- -223
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +259.80 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +264.12 USD
Massima perdita consecutiva: -45.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
2025.12.22 03:29
Trading operations on the account were performed for only 71 days. This comprises 11.89% of days out of the 597 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
80% of trades performed within 17 days. This comprises 2.85% of days out of the 597 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
