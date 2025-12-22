- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
968
Profit Trade:
496 (51.23%)
Loss Trade:
472 (48.76%)
Best Trade:
259.80 USD
Worst Trade:
-87.50 USD
Profitto lordo:
3 042.50 USD (453 402 pips)
Perdita lorda:
-3 078.69 USD (354 109 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (264.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
367.82 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
476 (49.17%)
Short Trade:
492 (50.83%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
6.13 USD
Perdita media:
-6.52 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-45.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-227.10 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
423.11 USD
Massimale:
789.34 USD (57.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|510
|EURUSD
|77
|GBPUSD
|52
|XAUUSD
|48
|USDJPY
|45
|DowJones-
|40
|NZDUSD
|33
|Nasdaq-
|30
|AUDUSD
|25
|Nikkei-
|18
|SP500-
|17
|#AMZN
|16
|USDCHF
|11
|GBPJPY
|11
|BTCUSD.wl
|9
|ChinaA50-
|6
|ETHUSD.wl
|5
|XAGUSD
|5
|USDCAD
|4
|DAX-
|2
|VIX
|2
|FTSE-
|1
|HangSeng-
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.a
|150
|EURUSD
|-69
|GBPUSD
|248
|XAUUSD
|-498
|USDJPY
|0
|DowJones-
|147
|NZDUSD
|0
|Nasdaq-
|-115
|AUDUSD
|25
|Nikkei-
|261
|SP500-
|-8
|#AMZN
|-168
|USDCHF
|-7
|GBPJPY
|-36
|BTCUSD.wl
|-12
|ChinaA50-
|15
|ETHUSD.wl
|-8
|XAGUSD
|36
|USDCAD
|5
|DAX-
|-22
|VIX
|25
|FTSE-
|-3
|HangSeng-
|-3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.a
|13K
|EURUSD
|-1.4K
|GBPUSD
|4.9K
|XAUUSD
|-11K
|USDJPY
|204
|DowJones-
|841
|NZDUSD
|22
|Nasdaq-
|-482
|AUDUSD
|2.5K
|Nikkei-
|41K
|SP500-
|-330
|#AMZN
|-14K
|USDCHF
|-471
|GBPJPY
|-2.3K
|BTCUSD.wl
|143K
|ChinaA50-
|1.5K
|ETHUSD.wl
|-79K
|XAGUSD
|3.6K
|USDCAD
|20
|DAX-
|-2.1K
|VIX
|2.5K
|FTSE-
|-208
|HangSeng-
|-223
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +259.80 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +264.12 USD
Massima perdita consecutiva: -45.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
