Alwan Irawan St

AutoXtrader2025

Alwan Irawan St
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
143 (64.12%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (35.87%)
En iyi işlem:
13.13 USD
En kötü işlem:
-23.13 USD
Brüt kâr:
392.49 USD (40 170 pips)
Brüt zarar:
-385.41 USD (38 116 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (38.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.07 USD (14)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
163 (73.09%)
Satış işlemleri:
60 (26.91%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
2.74 USD
Ortalama zarar:
-4.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-70.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.99 USD (7)
Aylık büyüme:
53.96%
Algo alım-satım:
56%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
155.55 USD
Maksimum:
184.22 USD (124.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 223
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 2.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.13 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +38.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.99 USD

Auto Trade EA AUTOXTRADER adalah Expert Advisor (EA) canggih yang dirancang untuk membantu trader dalam melakukan perdagangan otomatis di pasar forex. Dengan algoritma yang telah teruji, EA ini mampu menganalisis pergerakan pasar secara real-time dan mengeksekusi transaksi dengan presisi tinggi berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Fitur unggulan Auto Trade EA AUTOXTRADER meliputi:

  • Strategi trading adaptif dengan manajemen risiko yang optimal.

  • Hidden SL TP secara otomatis dengan RR sangat ketat.

  • Sistem otomatis sepenuhnya tanpa perlu intervensi manual.

  • Kompatibel dengan berbagai pair mata uang utama.

  • Cocok untuk pemula maupun trader berpengalaman.

EA ini telah diuji pada kondisi pasar yang beragam dan memberikan hasil yang konsisten dalam jangka panjang. Dengan menggunakan Auto Trade EA RTP, Anda dapat meningkatkan efisiensi trading dan memaksimalkan potensi profit secara otomatis.


İnceleme yok
2025.12.21 00:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
