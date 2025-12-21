SignauxSections
Alwan Irawan St

AutoXtrader2025

Alwan Irawan St
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
223
Bénéfice trades:
143 (64.12%)
Perte trades:
80 (35.87%)
Meilleure transaction:
13.13 USD
Pire transaction:
-23.13 USD
Bénéfice brut:
392.49 USD (40 170 pips)
Perte brute:
-385.41 USD (38 116 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (38.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
55.07 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
43 minutes
Facteur de récupération:
0.04
Longs trades:
163 (73.09%)
Courts trades:
60 (26.91%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.03 USD
Bénéfice moyen:
2.74 USD
Perte moyenne:
-4.82 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-70.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-70.99 USD (7)
Croissance mensuelle:
53.96%
Algo trading:
56%
Prélèvement par solde:
Absolu:
155.55 USD
Maximal:
184.22 USD (124.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 223
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 2.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.13 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +38.64 USD
Perte consécutive maximale: -70.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Auto Trade EA AUTOXTRADER adalah Expert Advisor (EA) canggih yang dirancang untuk membantu trader dalam melakukan perdagangan otomatis di pasar forex. Dengan algoritma yang telah teruji, EA ini mampu menganalisis pergerakan pasar secara real-time dan mengeksekusi transaksi dengan presisi tinggi berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Fitur unggulan Auto Trade EA AUTOXTRADER meliputi:

  • Strategi trading adaptif dengan manajemen risiko yang optimal.

  • Hidden SL TP secara otomatis dengan RR sangat ketat.

  • Sistem otomatis sepenuhnya tanpa perlu intervensi manual.

  • Kompatibel dengan berbagai pair mata uang utama.

  • Cocok untuk pemula maupun trader berpengalaman.

EA ini telah diuji pada kondisi pasar yang beragam dan memberikan hasil yang konsisten dalam jangka panjang. Dengan menggunakan Auto Trade EA RTP, Anda dapat meningkatkan efisiensi trading dan memaksimalkan potensi profit secara otomatis.


2025.12.21 00:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
