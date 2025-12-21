SegnaliSezioni
Alwan Irawan St

AutoXtrader2025

Alwan Irawan St
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
223
Profit Trade:
143 (64.12%)
Loss Trade:
80 (35.87%)
Best Trade:
13.13 USD
Worst Trade:
-23.13 USD
Profitto lordo:
392.49 USD (40 170 pips)
Perdita lorda:
-385.41 USD (38 116 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (38.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.07 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
163 (73.09%)
Short Trade:
60 (26.91%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.03 USD
Profitto medio:
2.74 USD
Perdita media:
-4.82 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-70.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.99 USD (7)
Crescita mensile:
53.96%
Algo trading:
56%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
155.55 USD
Massimale:
184.22 USD (124.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 223
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 2.1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.13 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +38.64 USD
Massima perdita consecutiva: -70.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Auto Trade EA AUTOXTRADER adalah Expert Advisor (EA) canggih yang dirancang untuk membantu trader dalam melakukan perdagangan otomatis di pasar forex. Dengan algoritma yang telah teruji, EA ini mampu menganalisis pergerakan pasar secara real-time dan mengeksekusi transaksi dengan presisi tinggi berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Fitur unggulan Auto Trade EA AUTOXTRADER meliputi:

  • Strategi trading adaptif dengan manajemen risiko yang optimal.

  • Hidden SL TP secara otomatis dengan RR sangat ketat.

  • Sistem otomatis sepenuhnya tanpa perlu intervensi manual.

  • Kompatibel dengan berbagai pair mata uang utama.

  • Cocok untuk pemula maupun trader berpengalaman.

EA ini telah diuji pada kondisi pasar yang beragam dan memberikan hasil yang konsisten dalam jangka panjang. Dengan menggunakan Auto Trade EA RTP, Anda dapat meningkatkan efisiensi trading dan memaksimalkan potensi profit secara otomatis.


2025.12.21 00:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
