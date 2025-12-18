SinyallerBölümler
ALESSANDRO DI VINCENZO

PLATINUM

ALESSANDRO DI VINCENZO
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Ava-Real 1
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
7 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
17.96 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
101.15 EUR (12 999 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
7 (101.15 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
101.15 EUR (7)
Sharpe oranı:
3.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
25 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
4 (57.14%)
Satış işlemleri:
3 (42.86%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
14.45 EUR
Ortalama kâr:
14.45 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
16.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.96 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +101.15 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 1
CMTrading-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.34 × 59
ICMarkets-Live15
1.94 × 320
Ava-Real 2
2.50 × 2
Ava-Real 3
4.00 × 3
Sistema di scalping a medio e lungo termine, il sistema lavorerà al momento solo un euro dollaro. 
İnceleme yok
2025.12.18 13:02
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 3.72% of days out of the 188 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 13:02
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.66% of days out of the 188 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 13:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.18 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
