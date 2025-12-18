SegnaliSezioni
ALESSANDRO DI VINCENZO

PLATINUM

ALESSANDRO DI VINCENZO
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
0%
Ava-Real 1
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
7 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
17.96 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
101.15 EUR (12 999 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
7 (101.15 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
101.15 EUR (7)
Indice di Sharpe:
3.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
25 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (57.14%)
Short Trade:
3 (42.86%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
14.45 EUR
Profitto medio:
14.45 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
16.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.96 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +101.15 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 1
CMTrading-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.34 × 59
ICMarkets-Live15
1.94 × 320
Ava-Real 2
2.50 × 2
Ava-Real 3
4.00 × 3
Sistema di scalping a medio e lungo termine, il sistema lavorerà al momento solo un euro dollaro. 
Non ci sono recensioni
2025.12.18 13:02
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 3.72% of days out of the 188 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 13:02
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.66% of days out of the 188 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 13:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.18 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
