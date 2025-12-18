- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
7 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
17.96 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
101.15 EUR (12 999 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
7 (101.15 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
101.15 EUR (7)
Indice di Sharpe:
3.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
25 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (57.14%)
Short Trade:
3 (42.86%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
14.45 EUR
Profitto medio:
14.45 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
16.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.96 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +101.15 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
CMTrading-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.34 × 59
|
ICMarkets-Live15
|1.94 × 320
|
Ava-Real 2
|2.50 × 2
|
Ava-Real 3
|4.00 × 3
Sistema di scalping a medio e lungo termine, il sistema lavorerà al momento solo un euro dollaro.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
201
EUR
EUR
27
100%
7
100%
100%
n/a
14.45
EUR
EUR
0%
1:400