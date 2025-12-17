- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 457
Kârla kapanan işlemler:
649 (44.54%)
Zararla kapanan işlemler:
808 (55.46%)
En iyi işlem:
82.08 USD
En kötü işlem:
-34.23 USD
Brüt kâr:
3 836.45 USD (651 165 pips)
Brüt zarar:
-3 110.90 USD (872 208 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (85.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
458.37 USD (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
2.34
Alış işlemleri:
580 (39.81%)
Satış işlemleri:
877 (60.19%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
5.91 USD
Ortalama zarar:
-3.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
53 (-257.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.95 USD (53)
Aylık büyüme:
427.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
191.40 USD
Maksimum:
310.57 USD (74.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.09% (310.57 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1412
|BTCUSD
|29
|USDJPY
|8
|EURAUD
|5
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|752
|BTCUSD
|-22
|USDJPY
|-8
|EURAUD
|-5
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|40K
|BTCUSD
|-261K
|USDJPY
|-190
|EURAUD
|-836
|GBPUSD
|187
|AUDUSD
|-2
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +82.08 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 53
Maksimum ardışık kâr: +85.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -257.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.36 × 121
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.56 × 18
|
ICMarketsSC-Live24
|0.68 × 531
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 139
|
RoboForex-ECN-2
|0.99 × 616
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 1751
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|1.31 × 575
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|1.44 × 102
İnceleme yok