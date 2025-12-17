SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Exeer osiris
Mohamed Hassan

Exeer osiris

Mohamed Hassan
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 401%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 457
Kârla kapanan işlemler:
649 (44.54%)
Zararla kapanan işlemler:
808 (55.46%)
En iyi işlem:
82.08 USD
En kötü işlem:
-34.23 USD
Brüt kâr:
3 836.45 USD (651 165 pips)
Brüt zarar:
-3 110.90 USD (872 208 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (85.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
458.37 USD (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
2.34
Alış işlemleri:
580 (39.81%)
Satış işlemleri:
877 (60.19%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
5.91 USD
Ortalama zarar:
-3.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
53 (-257.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.95 USD (53)
Aylık büyüme:
427.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
191.40 USD
Maksimum:
310.57 USD (74.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.09% (310.57 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1412
BTCUSD 29
USDJPY 8
EURAUD 5
GBPUSD 2
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 752
BTCUSD -22
USDJPY -8
EURAUD -5
GBPUSD 9
AUDUSD 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 40K
BTCUSD -261K
USDJPY -190
EURAUD -836
GBPUSD 187
AUDUSD -2
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +82.08 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 53
Maksimum ardışık kâr: +85.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -257.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 11
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.36 × 121
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.56 × 18
ICMarketsSC-Live24
0.68 × 531
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 139
RoboForex-ECN-2
0.99 × 616
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 1751
Exness-Real17
1.19 × 139
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live25
1.31 × 575
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
ICMarketsSC-Live16
1.44 × 102
53 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.17 20:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 20:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 20:54
A large drawdown may occur on the account again
