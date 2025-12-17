SegnaliSezioni
Exeer osiris
Mohamed Hassan

Exeer osiris

Mohamed Hassan
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 401%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 457
Profit Trade:
649 (44.54%)
Loss Trade:
808 (55.46%)
Best Trade:
82.08 USD
Worst Trade:
-34.23 USD
Profitto lordo:
3 836.45 USD (651 165 pips)
Perdita lorda:
-3 110.90 USD (872 208 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (85.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
458.37 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
2.34
Long Trade:
580 (39.81%)
Short Trade:
877 (60.19%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
5.91 USD
Perdita media:
-3.85 USD
Massime perdite consecutive:
53 (-257.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.95 USD (53)
Crescita mensile:
427.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
191.40 USD
Massimale:
310.57 USD (74.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.09% (310.57 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1412
BTCUSD 29
USDJPY 8
EURAUD 5
GBPUSD 2
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 752
BTCUSD -22
USDJPY -8
EURAUD -5
GBPUSD 9
AUDUSD 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 40K
BTCUSD -261K
USDJPY -190
EURAUD -836
GBPUSD 187
AUDUSD -2
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +82.08 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 53
Massimo profitto consecutivo: +85.06 USD
Massima perdita consecutiva: -257.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 11
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.36 × 121
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.56 × 18
ICMarketsSC-Live24
0.68 × 531
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 139
RoboForex-ECN-2
0.99 × 616
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 1751
Exness-Real17
1.19 × 139
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live25
1.31 × 575
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
ICMarketsSC-Live16
1.44 × 102
53 più
Non ci sono recensioni
2025.12.17 20:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 20:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 20:54
A large drawdown may occur on the account again
