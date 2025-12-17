- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 457
Profit Trade:
649 (44.54%)
Loss Trade:
808 (55.46%)
Best Trade:
82.08 USD
Worst Trade:
-34.23 USD
Profitto lordo:
3 836.45 USD (651 165 pips)
Perdita lorda:
-3 110.90 USD (872 208 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (85.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
458.37 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
2.34
Long Trade:
580 (39.81%)
Short Trade:
877 (60.19%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
5.91 USD
Perdita media:
-3.85 USD
Massime perdite consecutive:
53 (-257.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.95 USD (53)
Crescita mensile:
427.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
191.40 USD
Massimale:
310.57 USD (74.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.09% (310.57 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1412
|BTCUSD
|29
|USDJPY
|8
|EURAUD
|5
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|752
|BTCUSD
|-22
|USDJPY
|-8
|EURAUD
|-5
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|40K
|BTCUSD
|-261K
|USDJPY
|-190
|EURAUD
|-836
|GBPUSD
|187
|AUDUSD
|-2
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +82.08 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 53
Massimo profitto consecutivo: +85.06 USD
Massima perdita consecutiva: -257.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.36 × 121
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.56 × 18
|
ICMarketsSC-Live24
|0.68 × 531
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 139
|
RoboForex-ECN-2
|0.99 × 616
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 1751
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|1.31 × 575
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|1.44 × 102
53 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni