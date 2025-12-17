SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Exeer osiris
Mohamed Hassan

Exeer osiris

Mohamed Hassan
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 401%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 457
Bénéfice trades:
649 (44.54%)
Perte trades:
808 (55.46%)
Meilleure transaction:
82.08 USD
Pire transaction:
-34.23 USD
Bénéfice brut:
3 836.45 USD (651 165 pips)
Perte brute:
-3 110.90 USD (872 208 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (85.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
458.37 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
102
Temps de détention moyen:
28 minutes
Facteur de récupération:
2.34
Longs trades:
580 (39.81%)
Courts trades:
877 (60.19%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.50 USD
Bénéfice moyen:
5.91 USD
Perte moyenne:
-3.85 USD
Pertes consécutives maximales:
53 (-257.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-257.95 USD (53)
Croissance mensuelle:
427.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
191.40 USD
Maximal:
310.57 USD (74.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.09% (310.57 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1412
BTCUSD 29
USDJPY 8
EURAUD 5
GBPUSD 2
AUDUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 752
BTCUSD -22
USDJPY -8
EURAUD -5
GBPUSD 9
AUDUSD 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
BTCUSD -261K
USDJPY -190
EURAUD -836
GBPUSD 187
AUDUSD -2
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +82.08 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 53
Bénéfice consécutif maximal: +85.06 USD
Perte consécutive maximale: -257.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 11
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.36 × 121
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.56 × 18
ICMarketsSC-Live24
0.68 × 531
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 139
RoboForex-ECN-2
0.99 × 616
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 1751
Exness-Real17
1.19 × 139
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live25
1.31 × 575
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
ICMarketsSC-Live16
1.44 × 102
53 plus...
Aucun avis
2025.12.17 20:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 20:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 20:54
A large drawdown may occur on the account again
