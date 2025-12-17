- Büyüme
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
33 (43.42%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (56.58%)
En iyi işlem:
15.37 USD
En kötü işlem:
-87.08 USD
Brüt kâr:
130.70 USD (27 813 pips)
Brüt zarar:
-323.09 USD (12 839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (4.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.77 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.37%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
33 (43.42%)
Satış işlemleri:
43 (56.58%)
Kâr faktörü:
0.40
Beklenen getiri:
-2.53 USD
Ortalama kâr:
3.96 USD
Ortalama zarar:
-7.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-61.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-102.27 USD (3)
Aylık büyüme:
-93.79%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
215.44 USD
Maksimum:
215.44 USD (215.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.12% (215.44 USD)
Varlığa göre:
0.34% (0.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|GBPJPY
|9
|USDCHF
|8
|AUDJPY
|6
|EURUSD
|5
|CADCHF
|5
|EURCAD
|4
|AUDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|EURGBP
|3
|XAUUSD
|3
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|3
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|-21
|USDCHF
|-13
|AUDJPY
|3
|EURUSD
|-10
|CADCHF
|-33
|EURCAD
|-31
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|-13
|EURGBP
|-7
|XAUUSD
|-65
|EURJPY
|-2
|AUDCHF
|24
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|1
|GBPCAD
|-20
|GBPNZD
|-21
|USDCAD
|0
|AUDNZD
|-12
|CHFJPY
|14
|NZDCHF
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|420
|GBPJPY
|-176
|USDCHF
|-96
|AUDJPY
|547
|EURUSD
|-8
|CADCHF
|-157
|EURCAD
|-806
|AUDCAD
|343
|NZDUSD
|-468
|EURGBP
|185
|XAUUSD
|14K
|EURJPY
|-222
|AUDCHF
|692
|GBPUSD
|229
|GBPAUD
|165
|GBPCAD
|-249
|GBPNZD
|-339
|USDCAD
|18
|AUDNZD
|-198
|CHFJPY
|1.1K
|NZDCHF
|-78
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
En iyi işlem: +15.37 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real6
|0.00 × 7
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 4
|
Exness-Real17
|0.69 × 178
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
GOMarketsMU-Real 2
|1.20 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|2.00 × 4
|
PrimusMarkets-Live-6
|2.75 × 24
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|3.43 × 7
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real16
|4.61 × 44
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|6.19 × 53
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
|
Exness-Real
|8.00 × 3
