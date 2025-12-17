SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Lxodoxxhd
Prathan Nuanprasit

Lxodoxxhd

Prathan Nuanprasit
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -99%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
33 (43.42%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (56.58%)
En iyi işlem:
15.37 USD
En kötü işlem:
-87.08 USD
Brüt kâr:
130.70 USD (27 813 pips)
Brüt zarar:
-323.09 USD (12 839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (4.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.77 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.37%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
33 (43.42%)
Satış işlemleri:
43 (56.58%)
Kâr faktörü:
0.40
Beklenen getiri:
-2.53 USD
Ortalama kâr:
3.96 USD
Ortalama zarar:
-7.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-61.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-102.27 USD (3)
Aylık büyüme:
-93.79%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
215.44 USD
Maksimum:
215.44 USD (215.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.12% (215.44 USD)
Varlığa göre:
0.34% (0.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 9
GBPJPY 9
USDCHF 8
AUDJPY 6
EURUSD 5
CADCHF 5
EURCAD 4
AUDCAD 4
NZDUSD 4
EURGBP 3
XAUUSD 3
EURJPY 3
AUDCHF 3
GBPUSD 2
GBPAUD 2
GBPCAD 1
GBPNZD 1
USDCAD 1
AUDNZD 1
CHFJPY 1
NZDCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 6
GBPJPY -21
USDCHF -13
AUDJPY 3
EURUSD -10
CADCHF -33
EURCAD -31
AUDCAD 8
NZDUSD -13
EURGBP -7
XAUUSD -65
EURJPY -2
AUDCHF 24
GBPUSD 2
GBPAUD 1
GBPCAD -20
GBPNZD -21
USDCAD 0
AUDNZD -12
CHFJPY 14
NZDCHF -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 420
GBPJPY -176
USDCHF -96
AUDJPY 547
EURUSD -8
CADCHF -157
EURCAD -806
AUDCAD 343
NZDUSD -468
EURGBP 185
XAUUSD 14K
EURJPY -222
AUDCHF 692
GBPUSD 229
GBPAUD 165
GBPCAD -249
GBPNZD -339
USDCAD 18
AUDNZD -198
CHFJPY 1.1K
NZDCHF -78
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.37 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real6
0.00 × 7
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.50 × 4
Exness-Real17
0.69 × 178
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICTrading-Live29
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
GOMarketsMU-Real 2
1.20 × 15
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live05
2.00 × 4
PrimusMarkets-Live-6
2.75 × 24
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live23
3.43 × 7
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
Exness-Real16
4.61 × 44
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
6.19 × 53
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Exness-Real
8.00 × 3
7 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.17 21:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 19:54
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 4% of days out of the 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 19:54
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.22% of days out of the 225 days of the signal's entire lifetime.
