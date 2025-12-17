Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real6 0.00 × 7 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 ICMarketsEU-Live18 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 2 Tickmill-Live10 0.50 × 4 Exness-Real17 0.69 × 178 GOMarketsMU-Real 10 1.00 × 3 ICTrading-Live29 1.00 × 1 PUPrime-Live 1.11 × 9 GOMarketsMU-Real 2 1.20 × 15 Tickmill-Live09 1.80 × 10 ICMarketsSC-Live05 2.00 × 4 PrimusMarkets-Live-6 2.75 × 24 FxPro.com-Real07 3.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.34 × 62 RoboForex-ECN-2 3.40 × 5 ICMarketsSC-Live23 3.43 × 7 Pepperstone-Edge12 3.50 × 2 ICMarketsEU-Live17 4.00 × 2 Exness-Real16 4.61 × 44 VantageInternational-Live 11 5.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 6.19 × 53 TMGM.TradeMax-Live2 7.00 × 1 Exness-Real 8.00 × 3