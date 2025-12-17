SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Lxodoxxhd
Prathan Nuanprasit

Lxodoxxhd

Prathan Nuanprasit
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -99%
Exness-Real18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
76
Bénéfice trades:
33 (43.42%)
Perte trades:
43 (56.58%)
Meilleure transaction:
15.37 USD
Pire transaction:
-87.08 USD
Bénéfice brut:
130.70 USD (27 813 pips)
Perte brute:
-323.09 USD (12 839 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (4.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
37.77 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.37%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.89
Longs trades:
33 (43.42%)
Courts trades:
43 (56.58%)
Facteur de profit:
0.40
Rendement attendu:
-2.53 USD
Bénéfice moyen:
3.96 USD
Perte moyenne:
-7.51 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-61.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-102.27 USD (3)
Croissance mensuelle:
-93.79%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
34%
Prélèvement par solde:
Absolu:
215.44 USD
Maximal:
215.44 USD (215.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.12% (215.44 USD)
Par fonds propres:
0.34% (0.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 9
GBPJPY 9
USDCHF 8
AUDJPY 6
EURUSD 5
CADCHF 5
EURCAD 4
AUDCAD 4
NZDUSD 4
EURGBP 3
XAUUSD 3
EURJPY 3
AUDCHF 3
GBPUSD 2
GBPAUD 2
GBPCAD 1
GBPNZD 1
USDCAD 1
AUDNZD 1
CHFJPY 1
NZDCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 6
GBPJPY -21
USDCHF -13
AUDJPY 3
EURUSD -10
CADCHF -33
EURCAD -31
AUDCAD 8
NZDUSD -13
EURGBP -7
XAUUSD -65
EURJPY -2
AUDCHF 24
GBPUSD 2
GBPAUD 1
GBPCAD -20
GBPNZD -21
USDCAD 0
AUDNZD -12
CHFJPY 14
NZDCHF -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 420
GBPJPY -176
USDCHF -96
AUDJPY 547
EURUSD -8
CADCHF -157
EURCAD -806
AUDCAD 343
NZDUSD -468
EURGBP 185
XAUUSD 14K
EURJPY -222
AUDCHF 692
GBPUSD 229
GBPAUD 165
GBPCAD -249
GBPNZD -339
USDCAD 18
AUDNZD -198
CHFJPY 1.1K
NZDCHF -78
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.37 USD
Pire transaction: -87 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +4.80 USD
Perte consécutive maximale: -61.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real6
0.00 × 7
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.50 × 4
Exness-Real17
0.69 × 178
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICTrading-Live29
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
GOMarketsMU-Real 2
1.20 × 15
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live05
2.00 × 4
PrimusMarkets-Live-6
2.75 × 24
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live23
3.43 × 7
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
Exness-Real16
4.61 × 44
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
6.19 × 53
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Exness-Real
8.00 × 3
7 plus...
Aucun avis
2025.12.17 21:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 19:54
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 4% of days out of the 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 19:54
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.22% of days out of the 225 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lxodoxxhd
30 USD par mois
-99%
0
0
USD
209
USD
13
34%
76
43%
100%
0.40
-2.53
USD
99%
1:500
Copier

