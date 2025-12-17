SegnaliSezioni
Prathan Nuanprasit

Lxodoxxhd

Prathan Nuanprasit
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -99%
Exness-Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
33 (43.42%)
Loss Trade:
43 (56.58%)
Best Trade:
15.37 USD
Worst Trade:
-87.08 USD
Profitto lordo:
130.70 USD (27 813 pips)
Perdita lorda:
-323.09 USD (12 839 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.77 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.37%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
33 (43.42%)
Short Trade:
43 (56.58%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-2.53 USD
Profitto medio:
3.96 USD
Perdita media:
-7.51 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-61.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.27 USD (3)
Crescita mensile:
-93.79%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
215.44 USD
Massimale:
215.44 USD (215.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.12% (215.44 USD)
Per equità:
0.34% (0.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 9
GBPJPY 9
USDCHF 8
AUDJPY 6
EURUSD 5
CADCHF 5
EURCAD 4
AUDCAD 4
NZDUSD 4
EURGBP 3
XAUUSD 3
EURJPY 3
AUDCHF 3
GBPUSD 2
GBPAUD 2
GBPCAD 1
GBPNZD 1
USDCAD 1
AUDNZD 1
CHFJPY 1
NZDCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 6
GBPJPY -21
USDCHF -13
AUDJPY 3
EURUSD -10
CADCHF -33
EURCAD -31
AUDCAD 8
NZDUSD -13
EURGBP -7
XAUUSD -65
EURJPY -2
AUDCHF 24
GBPUSD 2
GBPAUD 1
GBPCAD -20
GBPNZD -21
USDCAD 0
AUDNZD -12
CHFJPY 14
NZDCHF -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 420
GBPJPY -176
USDCHF -96
AUDJPY 547
EURUSD -8
CADCHF -157
EURCAD -806
AUDCAD 343
NZDUSD -468
EURGBP 185
XAUUSD 14K
EURJPY -222
AUDCHF 692
GBPUSD 229
GBPAUD 165
GBPCAD -249
GBPNZD -339
USDCAD 18
AUDNZD -198
CHFJPY 1.1K
NZDCHF -78
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.37 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.80 USD
Massima perdita consecutiva: -61.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real6
0.00 × 7
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.50 × 4
Exness-Real17
0.69 × 178
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICTrading-Live29
1.00 × 1
PUPrime-Live
1.11 × 9
GOMarketsMU-Real 2
1.20 × 15
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live05
2.00 × 4
PrimusMarkets-Live-6
2.75 × 24
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
ICMarketsSC-Live23
3.43 × 7
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
Exness-Real16
4.61 × 44
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
6.19 × 53
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Exness-Real
8.00 × 3
7 più
Non ci sono recensioni
2025.12.17 21:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 19:54
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 4% of days out of the 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 19:54
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.22% of days out of the 225 days of the signal's entire lifetime.
