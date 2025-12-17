- Crescita
Trade:
76
Profit Trade:
33 (43.42%)
Loss Trade:
43 (56.58%)
Best Trade:
15.37 USD
Worst Trade:
-87.08 USD
Profitto lordo:
130.70 USD (27 813 pips)
Perdita lorda:
-323.09 USD (12 839 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.77 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.37%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
33 (43.42%)
Short Trade:
43 (56.58%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-2.53 USD
Profitto medio:
3.96 USD
Perdita media:
-7.51 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-61.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.27 USD (3)
Crescita mensile:
-93.79%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
215.44 USD
Massimale:
215.44 USD (215.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.12% (215.44 USD)
Per equità:
0.34% (0.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|GBPJPY
|9
|USDCHF
|8
|AUDJPY
|6
|EURUSD
|5
|CADCHF
|5
|EURCAD
|4
|AUDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|EURGBP
|3
|XAUUSD
|3
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|3
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|-21
|USDCHF
|-13
|AUDJPY
|3
|EURUSD
|-10
|CADCHF
|-33
|EURCAD
|-31
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|-13
|EURGBP
|-7
|XAUUSD
|-65
|EURJPY
|-2
|AUDCHF
|24
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|1
|GBPCAD
|-20
|GBPNZD
|-21
|USDCAD
|0
|AUDNZD
|-12
|CHFJPY
|14
|NZDCHF
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|420
|GBPJPY
|-176
|USDCHF
|-96
|AUDJPY
|547
|EURUSD
|-8
|CADCHF
|-157
|EURCAD
|-806
|AUDCAD
|343
|NZDUSD
|-468
|EURGBP
|185
|XAUUSD
|14K
|EURJPY
|-222
|AUDCHF
|692
|GBPUSD
|229
|GBPAUD
|165
|GBPCAD
|-249
|GBPNZD
|-339
|USDCAD
|18
|AUDNZD
|-198
|CHFJPY
|1.1K
|NZDCHF
|-78
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.37 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.80 USD
Massima perdita consecutiva: -61.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real6
|0.00 × 7
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 4
|
Exness-Real17
|0.69 × 178
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
GOMarketsMU-Real 2
|1.20 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|2.00 × 4
|
PrimusMarkets-Live-6
|2.75 × 24
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|3.43 × 7
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real16
|4.61 × 44
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|6.19 × 53
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
|
Exness-Real
|8.00 × 3
