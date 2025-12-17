SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SNIPER XAU
Juan Diego Parraga

SNIPER XAU

Juan Diego Parraga
0 inceleme
98 hafta
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
150 (65.50%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (34.50%)
En iyi işlem:
247.16 USD
En kötü işlem:
-48.27 USD
Brüt kâr:
1 669.46 USD (19 469 pips)
Brüt zarar:
-839.90 USD (27 203 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (285.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
311.38 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.88
Alış işlemleri:
70 (30.57%)
Satış işlemleri:
159 (69.43%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
3.62 USD
Ortalama kâr:
11.13 USD
Ortalama zarar:
-10.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-129.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-213.60 USD (6)
Aylık büyüme:
73.08%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.82 USD
Maksimum:
213.60 USD (8.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD-VIP 216
XAUUSD-VIP 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD-VIP 544
XAUUSD-VIP 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD-VIP -10K
XAUUSD-VIP 2.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +247.16 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +285.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.17 13:48
Trading operations on the account were performed for only 38 days. This comprises 5.58% of days out of the 681 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 13:48
80% of trades performed within 20 days. This comprises 2.94% of days out of the 681 days of the signal's entire lifetime.
