İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
150 (65.50%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (34.50%)
En iyi işlem:
247.16 USD
En kötü işlem:
-48.27 USD
Brüt kâr:
1 669.46 USD (19 469 pips)
Brüt zarar:
-839.90 USD (27 203 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (285.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
311.38 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.88
Alış işlemleri:
70 (30.57%)
Satış işlemleri:
159 (69.43%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
3.62 USD
Ortalama kâr:
11.13 USD
Ortalama zarar:
-10.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-129.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-213.60 USD (6)
Aylık büyüme:
73.08%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.82 USD
Maksimum:
213.60 USD (8.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD-VIP
|216
|XAUUSD-VIP
|13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD-VIP
|544
|XAUUSD-VIP
|286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD-VIP
|-10K
|XAUUSD-VIP
|2.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +247.16 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +285.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
