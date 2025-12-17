- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
229
Profit Trade:
150 (65.50%)
Loss Trade:
79 (34.50%)
Best Trade:
247.16 USD
Worst Trade:
-48.27 USD
Profitto lordo:
1 669.46 USD (19 469 pips)
Perdita lorda:
-839.90 USD (27 203 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (285.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.38 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.88
Long Trade:
70 (30.57%)
Short Trade:
159 (69.43%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
3.62 USD
Profitto medio:
11.13 USD
Perdita media:
-10.63 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-129.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-213.60 USD (6)
Crescita mensile:
73.08%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
72.82 USD
Massimale:
213.60 USD (8.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD-VIP
|216
|XAUUSD-VIP
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD-VIP
|544
|XAUUSD-VIP
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD-VIP
|-10K
|XAUUSD-VIP
|2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +247.16 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +285.50 USD
Massima perdita consecutiva: -129.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni