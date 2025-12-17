SegnaliSezioni
Juan Diego Parraga

SNIPER XAU

0 recensioni
98 settimane
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
229
Profit Trade:
150 (65.50%)
Loss Trade:
79 (34.50%)
Best Trade:
247.16 USD
Worst Trade:
-48.27 USD
Profitto lordo:
1 669.46 USD (19 469 pips)
Perdita lorda:
-839.90 USD (27 203 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (285.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.38 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.88
Long Trade:
70 (30.57%)
Short Trade:
159 (69.43%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
3.62 USD
Profitto medio:
11.13 USD
Perdita media:
-10.63 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-129.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-213.60 USD (6)
Crescita mensile:
73.08%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
72.82 USD
Massimale:
213.60 USD (8.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD-VIP 216
XAUUSD-VIP 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD-VIP 544
XAUUSD-VIP 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD-VIP -10K
XAUUSD-VIP 2.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +247.16 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +285.50 USD
Massima perdita consecutiva: -129.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.17 13:48
Trading operations on the account were performed for only 38 days. This comprises 5.58% of days out of the 681 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 13:48
80% of trades performed within 20 days. This comprises 2.94% of days out of the 681 days of the signal's entire lifetime.
