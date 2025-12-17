SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SNIPER XAU
Juan Diego Parraga

SNIPER XAU

Juan Diego Parraga
0 avis
98 semaines
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
229
Bénéfice trades:
150 (65.50%)
Perte trades:
79 (34.50%)
Meilleure transaction:
247.16 USD
Pire transaction:
-48.27 USD
Bénéfice brut:
1 669.46 USD (19 469 pips)
Perte brute:
-839.90 USD (27 203 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (285.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
311.38 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.88
Longs trades:
70 (30.57%)
Courts trades:
159 (69.43%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
3.62 USD
Bénéfice moyen:
11.13 USD
Perte moyenne:
-10.63 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-129.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-213.60 USD (6)
Croissance mensuelle:
73.08%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
72.82 USD
Maximal:
213.60 USD (8.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD-VIP 216
XAUUSD-VIP 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD-VIP 544
XAUUSD-VIP 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD-VIP -10K
XAUUSD-VIP 2.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +247.16 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +285.50 USD
Perte consécutive maximale: -129.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.12.17 13:48
Trading operations on the account were performed for only 38 days. This comprises 5.58% of days out of the 681 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 13:48
80% of trades performed within 20 days. This comprises 2.94% of days out of the 681 days of the signal's entire lifetime.
