Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 Pepperstone-Edge01 0.00 × 4 Tickmill-Live09 0.00 × 4 ICMarkets-Live03 0.19 × 58 ICMarkets-Live05 0.24 × 25 Exness-Real3 0.27 × 11 ICMarketsSC-Live33 0.33 × 6 ICMarketsSC-Live09 0.43 × 206 Tickmill-Live 0.61 × 1500 ICMarkets-Live07 0.64 × 744 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 Tickmill-Live02 0.67 × 2340 ICMarketsSC-Live23 0.77 × 35 ICMarkets-Live18 0.78 × 120 LQD1-Live01 0.93 × 100 FPMarkets-Live3 1.00 × 1 AxioryAsia-02Live 1.00 × 4 ICMarketsSC-Live03 1.04 × 28 ICMarkets-Live12 1.05 × 1015 ICMarketsSC-Live04 1.07 × 159 ICMarkets-Live14 1.19 × 59 ICMarkets-Live22 1.23 × 70 75 daha fazla...