- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
56 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (22.22%)
En iyi işlem:
228.20 USD
En kötü işlem:
-288.00 USD
Brüt kâr:
2 272.09 USD (14 736 pips)
Brüt zarar:
-614.69 USD (3 830 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (217.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
620.40 USD (6)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
35.84%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
86
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.75
Alış işlemleri:
23 (31.94%)
Satış işlemleri:
49 (68.06%)
Kâr faktörü:
3.70
Beklenen getiri:
23.02 USD
Ortalama kâr:
40.57 USD
Ortalama zarar:
-38.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-288.00 USD (1)
Aylık büyüme:
127.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.56 USD
Maksimum:
288.00 USD (14.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.43% (288.00 USD)
Varlığa göre:
15.39% (352.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|EURUSD
|4
|CADJPY
|3
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDCAD
|1
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.7K
|EURUSD
|12
|CADJPY
|-3
|GBPCAD
|-8
|GBPJPY
|-1
|AUDCAD
|1
|USDJPY
|-2
|EURJPY
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|1.2K
|CADJPY
|-482
|GBPCAD
|-1.1K
|GBPJPY
|-184
|AUDCAD
|126
|USDJPY
|-224
|EURJPY
|-445
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +228.20 USD
En kötü işlem: -288 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +217.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.19 × 58
|
ICMarkets-Live05
|0.24 × 25
|
Exness-Real3
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live33
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.43 × 206
|
Tickmill-Live
|0.61 × 1500
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 744
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 2340
|
ICMarketsSC-Live23
|0.77 × 35
|
ICMarkets-Live18
|0.78 × 120
|
LQD1-Live01
|0.93 × 100
|
FPMarkets-Live3
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|1.04 × 28
|
ICMarkets-Live12
|1.05 × 1015
|
ICMarketsSC-Live04
|1.07 × 159
|
ICMarkets-Live14
|1.19 × 59
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 70
