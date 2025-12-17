SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Xinhui008
Huiwen Mo

Xinhui008

Huiwen Mo
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 128%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
56 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (22.22%)
En iyi işlem:
228.20 USD
En kötü işlem:
-288.00 USD
Brüt kâr:
2 272.09 USD (14 736 pips)
Brüt zarar:
-614.69 USD (3 830 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (217.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
620.40 USD (6)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
35.84%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
86
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.75
Alış işlemleri:
23 (31.94%)
Satış işlemleri:
49 (68.06%)
Kâr faktörü:
3.70
Beklenen getiri:
23.02 USD
Ortalama kâr:
40.57 USD
Ortalama zarar:
-38.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-288.00 USD (1)
Aylık büyüme:
127.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.56 USD
Maksimum:
288.00 USD (14.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.43% (288.00 USD)
Varlığa göre:
15.39% (352.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 58
EURUSD 4
CADJPY 3
GBPCAD 2
GBPJPY 2
AUDCAD 1
USDJPY 1
EURJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
EURUSD 12
CADJPY -3
GBPCAD -8
GBPJPY -1
AUDCAD 1
USDJPY -2
EURJPY -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
EURUSD 1.2K
CADJPY -482
GBPCAD -1.1K
GBPJPY -184
AUDCAD 126
USDJPY -224
EURJPY -445
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +228.20 USD
En kötü işlem: -288 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +217.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 4
ICMarkets-Live03
0.19 × 58
ICMarkets-Live05
0.24 × 25
Exness-Real3
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 206
Tickmill-Live
0.61 × 1500
ICMarkets-Live07
0.64 × 744
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 2340
ICMarketsSC-Live23
0.77 × 35
ICMarkets-Live18
0.78 × 120
LQD1-Live01
0.93 × 100
FPMarkets-Live3
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
1.04 × 28
ICMarkets-Live12
1.05 × 1015
ICMarketsSC-Live04
1.07 × 159
ICMarkets-Live14
1.19 × 59
ICMarkets-Live22
1.23 × 70
75 daha fazla...
copy
2025.12.17 04:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 04:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.