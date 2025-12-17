- Crescita
Trade:
77
Profit Trade:
60 (77.92%)
Loss Trade:
17 (22.08%)
Best Trade:
228.20 USD
Worst Trade:
-288.00 USD
Profitto lordo:
2 352.79 USD (15 412 pips)
Perdita lorda:
-618.43 USD (4 103 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (262.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
620.40 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.89%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.02
Long Trade:
23 (29.87%)
Short Trade:
54 (70.13%)
Fattore di profitto:
3.80
Profitto previsto:
22.52 USD
Profitto medio:
39.21 USD
Perdita media:
-36.38 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-288.00 USD (1)
Crescita mensile:
115.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.56 USD
Massimale:
288.00 USD (14.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.43% (288.00 USD)
Per equità:
23.57% (541.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|EURUSD
|4
|CADJPY
|3
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDCAD
|1
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|USDCHF
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|EURUSD
|12
|CADJPY
|-3
|GBPCAD
|-8
|GBPJPY
|-1
|AUDCAD
|1
|USDJPY
|-2
|EURJPY
|-3
|USDCHF
|-4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|1.2K
|CADJPY
|-482
|GBPCAD
|-1.1K
|GBPJPY
|-184
|AUDCAD
|126
|USDJPY
|-224
|EURJPY
|-445
|USDCHF
|-273
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +228.20 USD
Worst Trade: -288 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +262.20 USD
Massima perdita consecutiva: -6.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.19 × 58
|
ICMarkets-Live05
|0.24 × 25
|
Exness-Real3
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live33
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.41 × 254
|
Tickmill-Live
|0.54 × 1860
|
ICMarkets-Live07
|0.56 × 927
|
Tickmill-Live02
|0.59 × 2912
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.76 × 45
|
ICMarkets-Live18
|0.78 × 120
|
LQD1-Live01
|0.93 × 100
|
ICMarkets-Live12
|0.96 × 1123
|
ICMarkets-Live14
|0.99 × 71
|
FPMarkets-Live3
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.07 × 159
|
ICMarketsSC-Live03
|1.10 × 29
|
ICMarkets-Live22
|1.11 × 85
|
AxioryAsia-02Live
|1.17 × 6
