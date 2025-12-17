SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Xinhui008
Huiwen Mo

Xinhui008

Huiwen Mo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 116%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
60 (77.92%)
Loss Trade:
17 (22.08%)
Best Trade:
228.20 USD
Worst Trade:
-288.00 USD
Profitto lordo:
2 352.79 USD (15 412 pips)
Perdita lorda:
-618.43 USD (4 103 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (262.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
620.40 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.89%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.02
Long Trade:
23 (29.87%)
Short Trade:
54 (70.13%)
Fattore di profitto:
3.80
Profitto previsto:
22.52 USD
Profitto medio:
39.21 USD
Perdita media:
-36.38 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-288.00 USD (1)
Crescita mensile:
115.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.56 USD
Massimale:
288.00 USD (14.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.43% (288.00 USD)
Per equità:
23.57% (541.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 62
EURUSD 4
CADJPY 3
GBPCAD 2
GBPJPY 2
AUDCAD 1
USDJPY 1
EURJPY 1
USDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.7K
EURUSD 12
CADJPY -3
GBPCAD -8
GBPJPY -1
AUDCAD 1
USDJPY -2
EURJPY -3
USDCHF -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13K
EURUSD 1.2K
CADJPY -482
GBPCAD -1.1K
GBPJPY -184
AUDCAD 126
USDJPY -224
EURJPY -445
USDCHF -273
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +228.20 USD
Worst Trade: -288 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +262.20 USD
Massima perdita consecutiva: -6.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live03
0.19 × 58
ICMarkets-Live05
0.24 × 25
Exness-Real3
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.41 × 254
Tickmill-Live
0.54 × 1860
ICMarkets-Live07
0.56 × 927
Tickmill-Live02
0.59 × 2912
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.76 × 45
ICMarkets-Live18
0.78 × 120
LQD1-Live01
0.93 × 100
ICMarkets-Live12
0.96 × 1123
ICMarkets-Live14
0.99 × 71
FPMarkets-Live3
1.00 × 1
Pepperstone-Demo01
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.07 × 159
ICMarketsSC-Live03
1.10 × 29
ICMarkets-Live22
1.11 × 85
AxioryAsia-02Live
1.17 × 6
75 più
copy
Non ci sono recensioni
2025.12.17 04:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 04:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
