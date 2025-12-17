SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Xinhui008
Huiwen Mo

Xinhui008

Huiwen Mo
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 128%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
72
Bénéfice trades:
56 (77.77%)
Perte trades:
16 (22.22%)
Meilleure transaction:
228.20 USD
Pire transaction:
-288.00 USD
Bénéfice brut:
2 272.09 USD (14 736 pips)
Perte brute:
-614.69 USD (3 830 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (217.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
620.40 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
39.89%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
88
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
5.75
Longs trades:
23 (31.94%)
Courts trades:
49 (68.06%)
Facteur de profit:
3.70
Rendement attendu:
23.02 USD
Bénéfice moyen:
40.57 USD
Perte moyenne:
-38.42 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-6.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-288.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
127.54%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.56 USD
Maximal:
288.00 USD (14.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.43% (288.00 USD)
Par fonds propres:
23.57% (541.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 58
EURUSD 4
CADJPY 3
GBPCAD 2
GBPJPY 2
AUDCAD 1
USDJPY 1
EURJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
EURUSD 12
CADJPY -3
GBPCAD -8
GBPJPY -1
AUDCAD 1
USDJPY -2
EURJPY -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
EURUSD 1.2K
CADJPY -482
GBPCAD -1.1K
GBPJPY -184
AUDCAD 126
USDJPY -224
EURJPY -445
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +228.20 USD
Pire transaction: -288 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +217.00 USD
Perte consécutive maximale: -6.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 4
ICMarkets-Live03
0.19 × 58
ICMarkets-Live05
0.24 × 25
Exness-Real3
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 206
Tickmill-Live
0.61 × 1500
ICMarkets-Live07
0.64 × 744
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 2340
ICMarketsSC-Live23
0.77 × 35
ICMarkets-Live18
0.78 × 120
LQD1-Live01
0.93 × 100
FPMarkets-Live3
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
1.04 × 28
ICMarkets-Live12
1.05 × 1015
ICMarketsSC-Live04
1.07 × 159
ICMarkets-Live14
1.19 × 59
ICMarkets-Live22
1.23 × 70
75 plus...
copy
Aucun avis
2025.12.17 04:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 04:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 03:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
