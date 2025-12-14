SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Black Gold
Michel Braeunig

Black Gold

Michel Braeunig
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 37%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
311
Kârla kapanan işlemler:
212 (68.16%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (31.83%)
En iyi işlem:
53.06 EUR
En kötü işlem:
-39.24 EUR
Brüt kâr:
884.32 EUR (107 746 pips)
Brüt zarar:
-280.28 EUR (116 231 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (96.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
96.56 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
185.85%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
329
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
15.39
Alış işlemleri:
56 (18.01%)
Satış işlemleri:
255 (81.99%)
Kâr faktörü:
3.16
Beklenen getiri:
1.94 EUR
Ortalama kâr:
4.17 EUR
Ortalama zarar:
-2.83 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.42 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-39.24 EUR (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.46 EUR
Maksimum:
39.24 EUR (1.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.74% (39.24 EUR)
Varlığa göre:
62.73% (1 413.52 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 307
BTCUSD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 693
BTCUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 12K
BTCUSD -21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.06 EUR
En kötü işlem: -39 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +96.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.42 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.15 06:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 04:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 04:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 03:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 03:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 00:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 18:23
Share of trading days is too low
2025.12.14 18:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 17:20
Share of trading days is too low
2025.12.14 17:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
