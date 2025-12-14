- Büyüme
İşlemler:
311
Kârla kapanan işlemler:
212 (68.16%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (31.83%)
En iyi işlem:
53.06 EUR
En kötü işlem:
-39.24 EUR
Brüt kâr:
884.32 EUR (107 746 pips)
Brüt zarar:
-280.28 EUR (116 231 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (96.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
96.56 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
185.85%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
329
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
15.39
Alış işlemleri:
56 (18.01%)
Satış işlemleri:
255 (81.99%)
Kâr faktörü:
3.16
Beklenen getiri:
1.94 EUR
Ortalama kâr:
4.17 EUR
Ortalama zarar:
-2.83 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.42 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-39.24 EUR (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.46 EUR
Maksimum:
39.24 EUR (1.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.74% (39.24 EUR)
Varlığa göre:
62.73% (1 413.52 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|307
|BTCUSD
|4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|693
|BTCUSD
|-4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|12K
|BTCUSD
|-21K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +53.06 EUR
En kötü işlem: -39 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +96.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.42 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
