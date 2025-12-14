SignauxSections
Michel Braeunig

Black Gold

Michel Braeunig
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
339
Bénéfice trades:
229 (67.55%)
Perte trades:
110 (32.45%)
Meilleure transaction:
56.78 EUR
Pire transaction:
-54.57 EUR
Bénéfice brut:
1 172.31 EUR (110 366 pips)
Perte brute:
-548.94 EUR (120 934 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (96.56 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
280.79 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
185.85%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
342
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
2.37
Longs trades:
56 (16.52%)
Courts trades:
283 (83.48%)
Facteur de profit:
2.14
Rendement attendu:
1.84 EUR
Bénéfice moyen:
5.12 EUR
Perte moyenne:
-4.99 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-263.42 EUR)
Perte consécutive maximale:
-263.42 EUR (8)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.46 EUR
Maximal:
263.42 EUR (10.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.43% (262.17 EUR)
Par fonds propres:
62.73% (1 413.52 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 335
BTCUSD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 715
BTCUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 10K
BTCUSD -21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.78 EUR
Pire transaction: -55 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +96.56 EUR
Perte consécutive maximale: -263.42 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.15 07:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 06:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 04:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 04:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 03:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 03:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 00:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 18:23
Share of trading days is too low
2025.12.14 18:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 17:20
Share of trading days is too low
2025.12.14 17:20
Share of days for 80% of trades is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.