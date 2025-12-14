SegnaliSezioni
Michel Braeunig

Black Gold

Michel Braeunig
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 36%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
328
Profit Trade:
221 (67.37%)
Loss Trade:
107 (32.62%)
Best Trade:
56.78 EUR
Worst Trade:
-54.57 EUR
Profitto lordo:
1 146.09 EUR (109 642 pips)
Perdita lorda:
-544.79 EUR (120 649 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (96.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
280.79 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
185.85%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
331
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
2.29
Long Trade:
56 (17.07%)
Short Trade:
272 (82.93%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
1.83 EUR
Profitto medio:
5.19 EUR
Perdita media:
-5.09 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-262.17 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-262.17 EUR (7)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.46 EUR
Massimale:
262.17 EUR (10.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.43% (262.17 EUR)
Per equità:
62.73% (1 413.52 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 324
BTCUSD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 690
BTCUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 9.7K
BTCUSD -21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.78 EUR
Worst Trade: -55 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +96.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -262.17 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.15 07:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 06:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 04:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 04:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 03:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 03:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 00:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 18:23
Share of trading days is too low
2025.12.14 18:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 17:20
Share of trading days is too low
2025.12.14 17:20
Share of days for 80% of trades is too low
